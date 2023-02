Combien de temps Titanic restera-t-il au cinéma ?

rediffusions

titanesque est revenu en salles pour son 25e anniversaire et nous vous disons combien de temps il sera à l’affiche.

©IMDBTitanic a un total de 11 Oscars

Deux films de James Cameron sont disponibles au cinéma, dont un récent : avatar 2 et une d’il y a plus de 20 ans : titanesquedonc, nous vous disons combien de temps sera-t-il titanesque dans les salles au Mexique.

Et c’est il y a quelques jours A l’occasion des 25 ans du film, le film est ressorti dans plusieurs salles à travers le monde.dont le Mexique, depuis le 9 février dernier.

Profitant des avancées technologiques, la bande peut non seulement être vue, mais aussi est présenté sur grand écran avec une option 3D : « retomber amoureux de la plus grande histoire d’amour de tous les temps« , fait remarquer 20ième siècle.

+ Combien de temps Titanic sera-t-il dans les salles ?

Titanic sera disponible dans les cinémas au Mexique jusqu’au 20 février à Cinépolis et à Cinemex jusqu’au 22 février. À sa sortie en 1997, le film est devenu le plus grand succès au box-office de l’histoire et est le troisième film le plus rentable au monde.

Enregistrer, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winsley montre une romance pleine d’amour et de tragédie qui se déroule lors du voyage inaugural du célèbre navire « insubmersible ». Le film a remporté 11 Oscars: Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure photographie, Meilleur montage, Memor Art Direction-Set Décoration, Meilleure conception de costumes, Meilleure musique dramatique originale, Meilleure chanson originale, Meilleur son, Meilleur montage d’effets sonores et Meilleurs effets visuels.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?