Comment Deadpool rejoindra le MCU

Dead Pool Il est l’un des super-héros les plus aimés par les adeptes de merveille. Le charisme de Ryan Reynolds, ajouté à l’humour noir de ses deux films, cela le positionne comme un personnage avide de voir de plus en plus de longs métrages. Avec l’achat de Renard du 20e siècle de la part de Disney ce qui allait lui arriver n’était pas clair, d’autant plus qu’il s’agissait d’histoires d’adultes sans lien avec l’univers cinématographique Marvel (MCU) créé par Kevin Feige.

Le troisième film de Dead Pool Il est déjà confirmé et a ses scénaristes, soeurs Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin, producteurs de Les hamburgers de Bob. On pense que le tournage de ce nouveau long métrage débutera l’année prochaine, ce qui sera probablement lié à la MCU. La vérité est qu’on ne sait pas comment ils feront dans l’étude pour maintenir l’essence de Wade Wilson et faire un film pour toute la famille.

Depuis Cinémascomics ils suggèrent que Dead Pool pourrait apparaître pour la première fois dans l’une des séries du MCU ce qu’on voit dans Disney +. À partir du site, ils ont suggéré que, comme Wade Wilson il est le seul capable de briser le quatrième mur et de parler directement au spectateur, il y a des règles qui ne s’appliquent pas à lui. Parmi eux, ceux de l’espace et du temps, qui sont précisément ceux chargés de contrôler le l’Autorité de la Variation Temporelle (TVA, pour ses sigles en anglais).

Dans ce contexte, la théorie explique qu’en brisant les lois de l’espace-temps, Dead Pool généré un événement Lien qui doit être réorganisé par Mobius et les employés de la TVA. Ainsi, il pourrait arriver qu’avant d’apparaître dans un film, Wade Wilson a fait ses débuts dans la deuxième saison de Loki, devant faire face à ce problème qu’il a généré.

Qu’adviendra-t-il des X-Men dans le MCU

Les autres personnages que les fans de merveille longtemps à voir dans le MCU il y a longtemps, ils sont les x-men. WandaVision a failli introduire le premier d’entre eux, avec le retour de Chris Evans Quoi Mercure, mais ce n’était rien de plus qu’une blague pour faire croire aux fans qu’il s’agissait du multivers. La réalité est que toutes les armes suggèrent que les mutants seront réinitialisés à partir de zéro et il est dit que Feige travaille sur un film intitulé Les Mutants, qui servira à les introduire dans la franchise. Pour l’instant, cela n’a pas été officiellement confirmé, mais le redémarrage semble le plus probable, avec des personnages apparaissant goutte à goutte entre les Vengeurs courant.

