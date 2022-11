Le synopsis des acolytes révélé, la série Star Wars suivra un ancien padawan

Un nouveau synopsis pour le prochain Guerres des étoiles série, L’Acolyte, offre notre premier véritable aperçu du spectacle Disney +. Et il semble que cela pourrait être quelque chose de très spécial. Publié avec l’aimable autorisation de StarWars.com, le bref synopsis confirme qui seront les principaux acteurs, tout en taquinant un type unique de Guerres des étoiles conte.





« The Acolyte est un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets ténébreux et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces auxquelles ils sont confrontés sont plus sinistres qu’ils ne l’avaient jamais imaginé.

Sur la base de ce synopsis, il est clair que L’Acolyte emmènera les téléspectateurs dans une partie moins connue de la Guerres des étoiles galaxie, plongeant dans l’ère de la Haute République pendant ses derniers jours. Nous ramenant plus loin dans le temps que jamais à l’écran (le Guerres des étoiles les romans et les bandes dessinées ont exploré toutes sortes d’époques, bien sûr), L’Acolyte transportera le public à l’époque de la Haute République, qui était une époque où l’Ordre Jedi était à son apogée, avec la série se déroulant des siècles avant les événements de la trilogie préquelle et Star Wars : La Menace Fantôme.

L’Acolyte vient de Leslye Headland, qui est surtout connue pour la série Netflix qui saute dans le temps Poupée russe, et sera créateur, showrunner et producteur exécutif de la série Star Wars. Elle réalisera également l’épisode pilote. De plus amples détails ont également été confirmés parallèlement au synopsis, avec L’Acolyte sera produit par Rayne Roberts et Damian Anderson avec Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King et Jason Micallef à bord en tant que producteurs exécutifs.





Le casting d’Acolyte a maintenant été confirmé

Fabrication sur L’Acolyte a maintenant commencé au Royaume-Uni, avec le casting stellaire de la série maintenant confirmé. L’Acolyte étoiles La haine que tu donnes et Des corps, des corps, des corps la vedette Amandla Stenberg, Reine et Mince et Sans remords la vedette Jodie Turner-Smith, Jeu de calmar diriger Lee Jung-jae, Le bon endroit l’acteur Manny Jacinto, poupée russe Rebecca Henderson, Hommes en noir 3 et Poupée russe vedette Charlie Barnett, et 1917 Dean-Charles Chapman.

Il a également été révélé que La matrice vedette Carrie-Anne Moss et Logan et Ses matières sombres l’actrice Dafne Keen fera partie de L’Acolyte distribution d’ensemble.

L’Acolyte n’est que l’un des nombreux projets Star Wars sur petit écran dont la sortie est prévue sur Disney +. Tous les deux Le Mandalorien et Andor continuera le premier dans sa troisième saison tandis que le second commencera la production de sa deuxième saison ce mois-ci. La plateforme de streaming explorera également la vie et l’époque du Jedi Ahsoka Tano dans Ahsokaavec Rosario Dawson reprenant le rôle qu’elle a joué jusqu’à présent dans les deux Le Mandalorien et Le Livre de Boba Fett. Les séries Star Wars : Équipage de squelettes quant à lui, il débarquera sur Disney+ l’année prochaine avec Jude Law.

L’Acolyte n’a pas encore reçu de date de sortie, mais diffusera sa première série de huit épisodes exclusivement sur Disney +.