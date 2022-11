"Ceci, la vie, est notre film. faisons notre script": Coque Buika

Amoureuse des voix féminines qui font exploser le cœur en chantant, Pedro Almódovar a eu recours à la voix de Concha Buika pour l’intégrer à la bande originale de La peau que j’habite (2011). Grâce à cette participation au film, la chanteuse était connue du public international qui n’avait pas le plaisir de l’écouter sur d’autres scènes.

En plus d’explorer cette participation cinématographique avec Almodóvar, l’interprète a abordé d’autres sujets sur la relation entre la musique et le cinéma lors de sa participation à SmartFilms México 2022, festival auquel elle a participé en tant qu’invitée pour enrichir les retours sur le cinéma réalisés avec un téléphone portable.

Dans spoilers nous lui avons parlé son lien musical avec le septième art.

Entretien avec Concha Buika à SmartFilms Mexico 2022

On vous voit très heureux à SmartFilms 2022. Que pensez-vous de l’idée de démocratiser le cinéma en créant des films avec le téléphone portable ?

Je trouve ça extraordinaire. Donner un usage créatif et artistique au téléphone portable est une opportunité pour les talents de se montrer et d’être appréciés. Pour ceux d’entre nous qui aiment les histoires, qu’elles soient vues ou chantées, c’est aussi un moyen de se connecter avec les idées, les sentiments et les pensées qu’ils ont sur leur mobile à la ressource à explorer. Et s’explorer les uns les autres en tant qu’humains est très intéressant. S’il y a des gens qui n’ont pas accès à des caméras pour raconter leur histoire, mais qui ont un téléphone pour le faire, eh bien, faisons attention à ces créateurs. Il y a peut-être un réalisateur ou une réalisatrice avec qui je pourrais collaborer avec ma voix.

Concha, tu as une voix pleine d’émotion quand tu chantes. Quelle valeur a la voix musicale dans une histoire racontée à travers l’écran ?

La voix est quelque chose qui nous représente tous. Lorsque vous entendez une voix, dans ce cas la vôtre, vous vous entendez à l’intérieur. C’est quelque chose de très magique qui se produit. Ce que le cinéma fait de la musique, c’est la catapulter dans une autre dimension. Nous l’avons confirmé avec des bandes sonores qui nous ont fait ressentir ou comprendre les films de l’intérieur, c’est-à-dire personnaliser et faire nôtres les histoires que nous avons vues à l’écran.

Lorsque deux entités aussi grandes que la musique et le cinéma se forment, un miracle se produit. C’est vraiment miraculeux. Dans ce moment de fusion ou d’union, les gens parviennent à vraiment rêver. Ils rêvent. L’unité cinéma et musique parvient également à calmer l’âme de ceux qui entrent dans la salle après avoir affronté une réalité convulsive dans un monde de plus en plus agressif socialement parlant. Une scène suscite des émotions, mais si on y ajoute une voix ou une mélodie qui renvoie à un sentiment particulier, la vie du spectateur change à ce moment-là, même pour un instant. Il pense que vous lui chantez exclusivement, ce qui rend l’expérience plus attachante.

Quel est le sentiment à Concha Buika après avoir su qu’il y a un public qui s’est connecté avec vous dans une salle de cinéma et non dans un concert, par exemple ?

C’est un cadeau. C’est un don que j’offre au Seigneur. Je remercie Dieu pour tout cela. Je trouve incroyable à quel point nous sommes incroyables et puissants en tant qu’espèce. Quand je vois tant de gens se réunir pour profiter de quelque chose d’aussi génial que le cinéma et que la musique utilisée à l’écran influence leur humeur, wow, je trouve ça fascinant. Les gens entrent dans la salle en sachant qu’ils vont voir une fiction, mais dès que le film commence, tout change complètement et ils transforment ce qu’ils voient en réalité. Ils pleurent, ils rient, ils crient, ils rêvent. Ils font ça pendant toute la durée du film, mais ils rentrent chez eux avec une image, une chanson ou une voix qui leur permet de prolonger ce moment.

En tant que spectateur, quel film vous a fait ressentir à des degrés insoupçonnés pour votre personne ?

Euh, plusieurs. Je dois être honnête, il y en a beaucoup qui m’ont fait pleurer. Mais si je devais en choisir un, CloudAtlas. C’est un film qui m’a emmené très loin. Les sœurs Wachowski m’ont emmené loin avec ce travail. C’est une œuvre cinématographique qui m’a fait sentir que nous sommes infinis en tant qu’espèce, que nous pouvons vivre plusieurs vies en même temps. Cela m’a fait sentir que nous sommes des êtres miraculeux et que je suis très puissant.

Après ce qu’elle a vécu dans la pandémie, et sur la base de son expérience au sein de ce phénomène, où va Concha Buika ?

La vérité est que je ne sais pas. C’est quelque chose qui a cessé de m’importer. Cette conception de l’avenir ou de l’attente a cessé d’avoir de l’importance pour moi, Dieu merci.

Comment en êtes-vous venu à cette pensée ?

Parce que j’ai réalisé que tout ce que nous avons n’est pas réel. Ceci, la vie, est notre propre film. Alors créons notre propre script et profitons-en.

Musicalisé, non ?

Bien sûr! Mais je recommanderais non seulement de le faire avec la musique que nous aimons, mais aussi de nous ouvrir à la découverte et au ressenti de la musique que nous ne connaissons pas. La route est si longue et mystérieuse que nous ne savons pas quels autres rythmes et voix nous devrons trouver pour profiter de notre propre histoire.

