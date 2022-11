Voici le casting exceptionnel de la série Star Wars : The Acolyte

in

Disney+

Star Wars: The Acolyte est une série qui se déroule à l’époque de la Haute République et Disney a présenté l’impressionnant casting de la série. Attention!

©IMDBL’Acolyte

L’Acolyte est un thriller mystérieux qui sortira en Disney+ et emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de sombres secrets et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces auxquelles ils sont confrontés sont plus sinistres qu’ils ne l’avaient jamais imaginé. C’est ce que l’on sait de l’émission !

Maintenant, nous pouvons assurer les adeptes de guerres des étoiles que cette émission télévisée basée sur la mythologie créée par Georges Lucas dans les années 70, il y aura un casting vraiment impressionnant. Lucasfilm et Disney ont officiellement annoncé que l’émission mettrait en vedette Amandla Stenberg et Lee Jung-jae avec Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman et Carrie-Anne Moss pour compléter un casting exceptionnel.

L’Acolyte a un casting incroyable

Stenberg est reconnue pour ses rôles dans Les jeux de la faim Oui La haine que tu donnestandis que Jung-jae était l’une des grandes vedettes de la populaire émission de télévision Netflix Le jeu du calmar. Les fans de films de super-héros connaissent probablement Keen pour son rôle de Laura / X-23 dans Logan. Actuellement également en vedette Ses matières sombres. Pour sa part, les crédits de Jacinto incluent Neuf parfaits inconnus.

le spectacle de Disney+ présente également Turner-Smith qui a déjà joué dans Reine et Mincetandis que Henderson a joué un rôle de premier plan dans Inventer Anna. Chapman était un acteur de soutien dans jeu des trônes avant de co-vedette 1917. Barnett est apparu dans poupée russetandis que Moss est une icône de la science-fiction pour avoir prêté son corps à la courageuse Trinity dans la franchise sans fin La matrice.

Le co-créateur de poupée russe, Pointe Leslyeest le créateur et le showrunner de L’Acolyte. Il dirigera également l’épisode pilote, qui tourne actuellement au Royaume-Uni. le fandom de guerres des étoiles vous pouvez être enthousiasmé par l’arrivée de cette émission télévisée sur la plateforme de streaming House of Mouse pour raconter une histoire du point de vue le plus inexploré de la galaxie lointaine : celui des seigneurs Sith.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de guerres des étoiles? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂