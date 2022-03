Xbox Game Pass : Microsoft rappelle les avantages du service avec un tweet parfaitement chronométré

Sony hier avec le fusion de hp plus et PSNow a finalement confirmé les rumeurs. Au final, cependant, le renouvellement des deux services ne s’est pas avéré être le grand concurrent du Xbox Game Pass.

Malgré cela, Microsoft a choisi le moment idéal pour montrer une fois de plus ce que le Xbox Game Pass peut faire et tout à fait par coïncidence, ce sont les choses que je suis nouveau PS Plus Premium pas ici sera.

Microsoft explique clairement ce que Xbox Game Pass fait mieux que PS Plus Premium

Après l’annonce de Sony hier, Microsoft a publié ce tweet peu de temps après :

En soi ce serait Tweet pas trop notable, car Microsoft continue de souligner ce que Xbox Game Pass peut faire. Mais en Regardez l’annonce de Sony le tout apparaît très calculé. Parce que PS Plus Premium a été dévoilé et vous pouvez en savoir plus ici :

Quelle est la grande différence ? Beaucoup avaient la fusion de PS Plus et PS Now comme concurrent majeur du Game Pass vu. Sur la base des rumeurs, beaucoup espéraient que le Exclusivités de Sony dès le lancement sont. Mais ça va pas le cas être.

Au lieu de cela, les grands jeux de Sony continueront d’être entiers normalement au plein tarif proposés sans les publier directement sur le Service. L’éditeur s’est éloigné de quelques titres phares comme Spider-Man : Miles Morales ou Retour pas commenté sur ce qui sera proposé.

C’est là que Microsoft intervient et propose cela tweet parfaitement chronométré au coin de la rue, autour du différences pour préciser que entre les deux services d’abonnement consister. C’est bien sûr une façon très sournoise de la part de Microsoft de dire que dans le Exclusivités Game Pass Day One comme Jeux AAA et indépendants au lancement donne.

Pas d’attaque contre Sony: Mais il est important de dire que cela non attaque sérieuse contre Sony est. Tous les fabricants de consoles ont dans le passé à plusieurs reprises dans les publications sur les réseaux sociaux se sont un peu stimulésmais ce n’est pas un appel direct pour tirer sur l’autre côté.

Car même sans citer Sony, vous remarquez l’ajout « Nous aimons les options !« que Microsoft accueille la concurrence et ils montrent avec le tweet ce qu’ils proposent.

la Conversion au nouveau système avec, entre autres, PS Plus Premium attendu en juin a débuté.