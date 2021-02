Le Super Bowl fait face à des réactions négatives pour avoir plus de 25000 personnes présentes

Combien de personnes étaient dans le public du Super Bowl? Le nombre complet de foule et les mesures de sécurité contre les coronavirus expliqués.

Le Super Bowl fait face à des réactions négatives face à la taille de la foule lors de l’événement 2021 au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Hier (7 février), le Super Bowl 2021 a eu lieu. L’événement de football américain a vu les Buccaneers de Tampa Bay vaincre les Chiefs de Kansas City, 31-9, dans un match épique. Sans oublier, The Weeknd a également été la tête d’affiche du prestigieux Halftime Show. La superstar a interprété certains de ses plus grands succès, notamment «Can’t Feel My Face», «Starboy» et «Blinding Lights».

La finale du championnat a été regardée par des millions de téléspectateurs à domicile. Cependant, il a également fait l’objet d’un examen minutieux du nombre considérable de personnes présentes en personne. Même si la NFL a suivi des mesures de sécurité strictes, beaucoup de gens pensent que le Super Bowl a donné le mauvais exemple en ayant des milliers de personnes dans le public.

25000 personnes ont assisté au Super Bowl 2021 en personne, ainsi que 30000 découpes en carton utilisées pour donner l’impression que le stade était plein. En raison de la pandémie de coronavirus, le Super Bowl 2021 avait les chiffres de fréquentation les plus bas de l’histoire du Super Bowl. Dans le passé, les foules étaient composées de jusqu’à 100 000 personnes, donc c’est considérablement moins que d’habitude.

Pour rendre l’événement aussi sûr que possible, la NFL a également donné à tous les membres du public un désinfectant pour les mains et des masques, qu’ils devaient porter tout au long du match. Cependant, étant donné que les experts médicaux ont demandé aux gens de rester à la maison pendant la pandémie, les téléspectateurs réclament le Super Bowl pour avoir toujours un public aussi énorme et l’exemple qu’il donne.

Dans l’état actuel des choses, le Super Bowl n’a pas résolu le contrecoup. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Qu’est-ce que tu penses? La foule du Super Bowl était-elle trop grande?

