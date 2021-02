Whatsapp elle peut être considérée comme une plate-forme de messagerie plutôt complète, même si elle manque encore de certaines fonctionnalités qui, à certains égards, pourraient déjà en faire partie depuis un certain temps. Un exemple est la nouveauté qui atteint les utilisateurs sur les smartphones Android et iOS en ces heures: la possibilité de envoyer des clips vidéo en supprimant la piste audio du contenu, permettant aux destinataires de les visualiser en silence ou de censurer l’audio pour des raisons de confidentialité.

Les développeurs prévoyaient depuis un certain temps d’introduire cette fonctionnalité sur la plateforme de messagerie: sa présence a été interceptée dans l’une des versions préliminaires de l’application publiée même l’année dernière. Désormais, cependant, la nouvelle est présente dans les versions publiques de l’application, ce qui signifie qu’une mise à jour manuelle de WhatsApp depuis l’App Store et le Play Store devrait suffire pour la rendre disponible.

Comment supprimer l’audio des vidéos à envoyer sur WhatsApp

Après la mise à jour, l’envoi d’une vidéo sans audio sur WhatsApp est beaucoup plus facile. Pour ce faire, accédez simplement à la conversation souhaitée, appuyez sur le bouton des pièces jointes aux messages et choisissez l’option Galerie pour sélectionner le clip à envoyer. Une fois choisis, les outils d’édition comprendront une clé avec leimage stylisée d’un orateur. L’endroit à regarder est directement sous la séquence d’images, juste à gauche des informations sur la direction et la taille de la vidéo en mémoire: en appuyant sur le symbole, la piste audio sera supprimée lors de l’envoi du clip.

Quelle est l’utilité de supprimer l’audio des vidéos à envoyer sur WhatsApp

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut être utile de supprimer la piste audio d’une vidéo avant de l’envoyer à vos contacts. Le clip peut contenir un volume audio gênant et inutile: dans ce cas, le supprimer rend le contenu reproductible n’importe où sans perturbation et sans avoir à baisser le volume du téléphone. La piste audio peut également contenir des conversations d’étrangers ou d’autres information sensible. Ce ne sont pas des scénarios particulièrement fréquents, mais la fonction est toujours utile, d’autant plus que l’alternative pour obtenir le même résultat est de transformer la vidéo en gif (mais WhatsApp ne peut le faire que pour des vidéos de quelques secondes) ou modifier des applications que tout le monde n’a pas disponibles sur son téléphone.

