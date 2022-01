« La fille d’Oslo », aura-t-elle la saison 2 sur Netflix ?

Réalisé par Uri Barbash et Stian Kristiansen, « La fille d’Oslo» (« La fille d’Oslo » en anglais et « Bortført » dans sa langue d’origine) est une série dramatique norvégienne-israélienne de Netflix qui raconte l’histoire de Pía Bakke (Andrea Berntzen), une jeune Norvégienne qui se rend en Israël à la recherche de son père biologique et est kidnappée par ISIS avec ses deux amis, les frères Noa et Nadav Solomon (Shira Yosef et Daniel Littmann).

PLUS D’INFORMATIONS: Fin expliquée de « La fille d’Oslo »

Alors que le gouvernement norvégien refuse d’accéder à la demande du groupe terroriste, qui exige la libération d’un de ses dirigeants, Abu Salim, le diplomate Alex (Anneke von der Lippe) et la mère de Pia se rendent au Moyen-Orient et profitent de leur relation avec de vieux amis et son grand secret pour essayer de la libérer.

Les dix épisodes de la première saison de « La fille d’Oslo« ont été diffusés sur TV 2 et Israélien HOT entre avril et juin 2021, et bien qu’ils aient atteint Netflix seulement le 19 décembre 2021, les utilisateurs de la plateforme ont déjà demandé une deuxième livraison.

PLUS D’INFORMATIONS: Fin expliquée de « Sea of ​​Tranquility », série coréenne Netflix

Noa Solomon, Pía Bakke et Nadav Solomon, les trois kidnappés par le groupe terroriste (Photo : Netflix)

« LA GIRL FROM OSLO » AURA UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, ni la chaîne israélienne ni le géant du streaming n’ont fait d’annonces sur l’avenir de la série, mais d’après ce que nous avons vu dans le dernier chapitre, il est probable que l’histoire de Pia, Alex, Karl, Arik et leur famille continuer dans un nouveau lot d’épisodes.

A la fin du premier versement de « La fille d’OsloAprès le retour de Pia et Nadav dans leurs familles, tout semble heureux, mais un appel de Bashir ruine la vie d’Arik. Le leader du Hamas a une vidéo des négociations secrètes et menace de les publier.

Ainsi, bien que les protagonistes ou les producteurs aient partagé des détails sur une éventuelle deuxième saison, la voie est prête à approfondir les conflits politiques d’Israël et des différents groupes terroristes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

PLUS D’INFORMATIONS: « Sea of ​​tranquilility », aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

Pia, Nadav et Yufus en route vers la frontière avant l’embuscade (Photo : Netflix)



QUAND LA SAISON 2 DE « LA CHICA DE OSLO » SERA-T-ELLE LANCÉE ?

Oui Netflix renouveler « La fille d’Oslo« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés dans le futur. 2022 dans leur pays d’origine et plus tard sur la plateforme de streaming.

ÉPISODES DE LA SAISON 1 DE « LA CHICA DE OSLO »