Le premier smartphone Samsung de 2021 est un mobile pas cher avec une grosse batterie

Le nouveau smartphone de la firme coréenne a beaucoup de batterie au prix de couper d’autres avantages.

Nous attendions tous avec impatience le Galaxy S21 comme premier atout de Samsung pour la nouvelle année à bras ouverts et il s’avère que le premier lancement de la firme coréenne a été le contraire: un smartphone bon marché.

Il Samsung Galaxy M02s C’est déjà un officiel à part entière. L’entreprise l’a présenté, révélant sa conception, ses spécifications et les prix auxquels il peut être acheté. Nous prévoyons déjà que ses avantages énorme batterie (un classique de la série M) et un RRP très serré.

Caractéristiques du Samsung Galaxy M02s

Dans ce nouveau terminal Samsung, nous pouvons trouver des fonctionnalités intéressantes telles qu’un Écran LCD de 6,5 pouces avec résolution Full HD +, Processeur Snapdragon 450 ou stockage de 4 Go de RAM et 64 Go de ROM extensible avec carte microSD. De plus, il a un Batterie de 5000 mAh et charge rapide de 15 W qui durera plus d’une journée d’utilisation sans problèmes.

En ce qui concerne ses caméras, l’arrière comprend une configuration triple caméra avec un Objectif principal 13 MP accompagné d’un Caméra macro 2 MP et capteur de profondeur 2 MP. Pour l’avant, Samsung a choisi une entité de 5 MP.

En parlant de connectivité, les Galaxy M02 incluent le GPS, la couverture 4G LTE, la double fente SIM, le bluetooth 4.2, Prise casque 3,5 jack et port de chargement USB-C. Livré en standard avec Android 10 et sera évolutif vers Android 11.

Les nouveaux Samsung Galaxy M02 seront disponibles au trois couleurs (noir, bleu et rouge) et sera mis en vente pour 15 999 roupies népalaises, environ 112 euros pour changer. Pour le moment, on ne sait pas si ce smartphone atteindra l’Europe. Ce que l’on sait, c’est que dans un proche avenir, Samsung lancera ses Galaxy M02 en Inde.

