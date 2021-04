La mission Crew-2 de SpaceX vers la Station spatiale internationale en photos

Image 1 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX SpaceX Crew-2 Deuxième vol opérationnel d’astronaute de SpaceX, Équipage-2 , devrait être lancé sur la Station spatiale internationale le 22 avril. Crew-2 comprend les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute Akihiko Hoshide de l’Agence spatiale japonaise (JAXA) et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet. Crew-2 doit décoller depuis le complexe de lancement 39A au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride à 6 h 11 HAE (10 h 11 GMT) le 22 avril à bord du SpaceX Crew Dragon Endeavour, porté par une fusée Falcon 9.

Image 2 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX) Formation de dragon d’équipage Les quatre membres d’équipage de Crew-2 sont photographiés à l’intérieur d’une maquette du Véhicule Crew Dragon au centre de formation de SpaceX à Hawthorne, en Californie. L’équipage devrait arriver à la station spatiale à 5h30 HAE (9h30 GMT) le 23 avril et passera environ six mois sur le laboratoire en orbite. Lorsqu’ils arriveront à l’ISS, les astronautes Crew-2 rejoindront l’équipage de l’Expedition 65, qui se compose des astronautes de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Mark Vande Hei; L’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi; et les cosmonautes Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrovnik. Hopkins, Glover, Walker et Noguchi lancés sur SpaceX Mission d’équipage 1 en novembre 2020 et devraient revenir sur Terre le 28 avril.

Image 3 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX) Pilote SpaceX Crew-2 L’astronaute de la NASA Megan McArthur servira de pilote Crew-2. McArthur a déjà volé à bord de la navette spatiale de la NASA Atlantis en tant que spécialiste de mission sur STS-125, qui était la dernière mission de service pour le télescope spatial Hubble . Au cours de cette mission, qui a duré près de 13 jours, McArthur a fait fonctionner le bras robotique à bord de la navette pour saisir le télescope et aider ses coéquipiers lors des sorties dans l’espace. McArthur est marié à un astronaute de la NASA Bob Behnken , qui était l’un des deux astronautes à voler sur le premier vol spatial humain de SpaceX – la mission Demo-2 de Crew Dragon vers l’ISS, qui a été lancée en mai 2020 (l’autre astronaute Demo-2 était Doug Hurley de la NASA). A lire : Un puissant séisme de magnitude 8,1 au large de la Nouvelle-Zélande déclenche des alertes au tsunami

Image 4 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX) Commandant du SpaceX Crew-2 Enfilant une combinaison de pression d’entraînement et un masque facial, l’astronaute de la NASA Shane Kimbrough, le commandant Crew-2, est photographié lors d’une session d’entraînement SpaceX à Hawthorne, en Californie. Kimbrough a déjà volé sur deux missions spatiales, dont STS-126 – quand il s’est envolé vers la station spatiale à bord de la NASA. navette spatiale Endeavour en 2008 – et dans le cadre de la mission de longue durée Expedition 49/50 à la station en 2016. Kimbrough a passé un total de 189 jours dans l’espace et effectué six sorties dans l’espace.

Image 5 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX) Spécialiste de mission Akihiko Hoshide L’astronaute JAXA Akihiko Hoshide est photographié portant une combinaison de pression pendant les activités de formation à SpaceX siège social à Hawthorne, Californie. Hoshide servira de spécialiste de mission pour Crew-2 aux côtés de l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet. Hoshide a déjà volé dans l’espace deux fois: d’abord en 2008 pour STS-124, quand il a volé à bord du navette spatiale Discovery à la Station spatiale internationale, et à nouveau en 2012, quand il s’est envolé pour la station spatiale à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz. Au cours de sa mission de 2008, Hoshide a livré le module d’expérimentation «Kibo» du Japon, première contribution de JAXA au programme ISS, qui permet aux astronautes de réaliser des expériences de recherche scientifique dans une chambre pressurisée.

Image 6 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX) Spécialiste de mission Thomas Pesquet L’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet est photographié dans le cockpit de la maquette de la capsule SpaceX Crew Dragon au centre de formation de l’entreprise à Hawthorne, en Californie. Pesquet est également un vétéran de l’espace, ayant volé une fois auparavant dans le cadre de la station spatiale Expéditions 50 et 51 membres d’équipage. Pesquet a en fait le plus de temps connecté sur l’ISS de l’équipe Crew-2, après avoir passé 197 jours à bord de la station de 2016 à 2017. Au cours de cette mission précédente, il a exploité le bras robotique de la station pour capturer deux vaisseaux spatiaux cargo et les aider à les amarrer au gare. A lire : Un balayage latéral galactique il y a 3 milliards d'années a déformé notre galaxie de la Voie lactée

Image 7 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX) À l’intérieur du dragon d’équipage Les astronautes Crew-2 sont à nouveau photographiés ensemble à l’intérieur de la maquette de la Véhicule Crew Dragon – cette fois, sans combinaisons spatiales. Au lieu de cela, l’astronaute de la NASA Megan McArthur (pilote de l’équipage 2) porte des chaussettes de hibou ludiques alors qu’elle est assise à l’intérieur de la capsule. Les membres d’équipage portent également des masques alors qu’ils se préparent pour leur prochain vol ensemble au centre de formation de SpaceX à Hawthorne, en Californie.

Image 8 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX) Formation au cockpit du dragon d’équipage L’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet – tous deux spécialistes de mission Crew-2 – sont photographiés ensemble pendant l’entraînement au poste de pilotage à l’aide de simulations informatiques au centre de formation de SpaceX à Hawthorne, en Californie.

Image 9 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX) Quarantaine Crew-2 Crew-2 a officiellement commencé la mise en quarantaine le 8 avril en vue de son lancement vers la station spatiale le 22 avril. Les astronautes ont la possibilité de quarantaine au Johnson Space Center de la NASA ou à domicile, s’ils sont en mesure de maintenir des conditions de quarantaine. L’équipage a également pris des précautions en portant des masques lors des séances d’entraînement au centre de formation SpaceX à Hawthorne, en Californie. « Passer les deux dernières semaines avant le décollage en quarantaine aidera à garantir que l’équipage de Crew-2 est en bonne santé, se protégeant ainsi que les astronautes déjà sur la station spatiale », Des responsables de la NASA ont déclaré dans un communiqué .

Image 10 sur 11 (Crédit d’image: SpaceX) Prêt pour le lancement Crew-2 est la deuxième mission de longue durée SpaceX Crew Dragon à destination de la Station spatiale internationale et le troisième vol orbital en équipage de la société. Les astronautes de l’équipage 1, qui vivent actuellement sur la station spatiale, ont récemment fait de la place pour que l’équipage entrant puisse s’amarrer avec le laboratoire en orbite. A lire : Mangroves depuis l'espace: 30 ans d'images satellites nous aident à comprendre comment le changement climatique menace ces précieuses forêts Les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi, déplacé leur Crew Dragon Resilience capsule afin que Crew-2 puisse accoster au port avant du module Harmony de la station spatiale le 23 avril. Crew-1 doit revenir sur Terre le 28 avril.