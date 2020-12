Comment savoir quels appareils utilisent votre compte Google

Votre compte Google peut toujours être associé à des appareils que vous ne possédez plus ou n’utilisez plus. Vous pouvez donc le supprimer.

Vous êtes-vous déjà demandé quels appareils et d’où venaient avoir accès à votre compte Google? Pensez-vous que quelqu’un utilise votre compte sans votre consentement? L’entreprise du grand G connaît l’importance que nous accordons à la sécurité et met à notre disposition un outil qui nous permettra de savoir quels appareils ont accès à notre compte, ainsi que leur emplacement.

C’est un outil de sécurité assez simple, nous montrant le ordinateurs, mobiles, tablettes et autres appareils qui ont un accès direct au compte, permettant même les localiser sur la carte. Dans ce guide, nous expliquons comment pouvez-vous accéder à cet outil, et même bloquer l’accès à votre compte Google sur certains appareils.

Découvrez quels appareils utilisent votre compte Google et éliminez les intrus

Pour pouvoir vérifier quels appareils ont accès à votre compte Google, tout d’abord tu dois avoir accès à un appareil avec ce compte associéSoit un ordinateur – via le navigateur Web – soit un téléphone portable. Lorsque vous l’avez, procédez comme suit:

Accédez à la section de sécurité de votre compte Google. De là, accédez à la section appareil et activité. Vous verrez une liste de tous les appareils auxquels votre compte Google est associé. Vous pouvez appuyer sur chacun d’eux pour voir plus de détails, tels que l’emplacement ou l’heure de la dernière activité.

Maintenant tu sais sur quels appareils votre compte Google est associé. Vous pouvez voir appareils que vous n’utilisez plus, ou ceux dont vous vous êtes débarrassé il y a longtemps. Ils peuvent également apparaître ordinateurs publics que vous avez dû utiliser dans le passé, quelque chose qui peut comportent certains dangers pour la sécurité. Google indiquera également ceux appareils qui sont restés inactifs pendant un certain temps.

Alors ça peut être une bonne idée supprimer ces appareils de sorte que votre compte n’y est plus opérationnel. Pour le faire, il vous suffit accéder au panneau de l’appareil que nous avons vu dans le processus précédent, touchez ceux que vous souhaitez supprimer et choisissez l’option « Fermer la session ».

Il convient de garder à l’esprit que non seulement les appareils demandent l’accès à votre compte Google. Certaines applications doivent également se connecter à votre compte pour pouvoir obtenir des données, et il est pratique de consulter fréquemment la liste des applications ayant accès à notre compte Google, au cas où il serait nécessaire de déconnecter certaines d’entre elles pour éviter des problèmes de sécurité. De plus, cela ne fait jamais de mal d’améliorer les paramètres de notre compte Google pour améliorer la protection.

