9 livres à lire si vous aimiez regarder ‘Bridgerton’

À présent, vous avez probablement regardé – peut-être même revu – le drame de l’ère de la régence de Netflix et vous avez envie d’un complot de romance historique pour prendre sa place.

Si vous avez besoin d’un livre comme Bridgerton pour vous sevrer de la série Shondaland, voici votre liste de lectures essentielles qui pourraient même vous durer jusqu’à la sortie de la deuxième saison.

La série Netflix regorge de scandales remplis de luxure et la seule chose meilleure que de voir ce genre de chose se dérouler devant vos yeux, c’est de lire exactement ce qui se passe dans l’esprit du personnage au fur et à mesure que le drame s’ensuit .

Bien sûr, rien ne vaut de voir Rege-Jean Page comme le duc torse nu à l’écran, mais si vous exercez un peu votre imagination en lisant ces livres, vous vous rapprocherez de la vraie affaire.

Voici 9 livres à lire si vous avez aimé regarder des fringales Bridgerton.

1. Le vicomte qui m’aimait: Bridgerton, livre 2 par Julia Quinn

De toute évidence, le premier ajout à votre bibliothèque post-Bridgerton doit être le deuxième livre de Quinn de sa série. La majeure partie de la première saison de l’émission Netflix était basée sur le premier livre de Quinn, Le duc et moi, donc si vous voulez vraiment le soulager, commencez par là.

Mais si vous êtes prêt pour un aperçu de ce que la saison deux pourrait avoir en magasin, ce livre suit le frère aîné de Daphné, Anthony, dans son voyage de célibataire insaisissable à un mari potentiel, mais qui il épousera est un mystère même pour lui.

Heureusement pour vous, il y a huit livres au total dans cette série et Quinn a aussi beaucoup d’autres romans, donc votre Bridgerton le voyage est loin d’être terminé.

2. Faire tomber le duc par Evie Dunmore

Si vous essayez de combler un trou en forme de Simon et Daphné dans votre cœur, ce livre vous donnera tout le chaos de leur relation tumultueuse et plus encore.

Quand Annabelle prend une bourse pour étudier à l’Université d’Oxford au milieu d’un mouvement de suffragette en plein essor, elle est chargée de recruter un duc influent dans le mouvement des droits des femmes.

Tous deux enfermés dans un jeu de pouvoir rempli de passion et de rivalité, le drame s’ensuit. Le livre est le premier roman de Dunmore et avec de nouvelles sorties attendues en 2021, vous aurez bientôt beaucoup de travail à faire si vous aimez ce livre.

3. Il en faut deux pour tomber par Cat Sebastian

Ceci est le premier livre de Sebastian Séduire les Sedgwick série, et il apporte une grande contribution au monde de la romance historique queer.

Lorsque Ben Sedgwick accepte de s’occuper des trois enfants du capitaine Philip Dacre, il tombe rapidement amoureux de leur père. Les hommes sont désespérément pris dans une histoire d’amour interdite et doivent décider si sacrifier le bonheur vaut la promesse d’une vie sûre et sans jugement.

4. Mon faux râteau par Eva Leigh

Si tout le faux complot de cour est ce qui vous a rendu accro Bridgerton, La série de l’ère Regency de Leigh sera dans votre allée.

Lady Grace Wyatt essaie d’attirer l’attention d’un beau prétendant, mais doit susciter un intérêt concurrentiel en donnant à son ami Sebastian Holloway un relooking et le transformer en un rival pour son intérêt amoureux.

5. Rebelle: les femmes qui osent par Beverly Jenkins

Jenkins nous emmène dans un voyage magnifique mais déchirant dans ce livre. Elle est une écrivaine puissante lorsqu’il s’agit d’écrire des femmes et il est facile de se connecter avec ses personnages, même si des siècles d’histoire nous séparent du moment où elle écrit.

Ce livre est le premier d’une série de deux livres et suit Val, une femme vivant dans le Nord après la guerre civile américaine, alors qu’elle fait un voyage au cœur de la Nouvelle-Orléans pour aider une communauté nouvellement émancipée à trouver ses marques.

Son voyage est rempli de défis et de menaces pour sa vie, et elle se retrouve bientôt à tomber dans les bras d’un capitaine Drake LeVeq.

6. La dame la plus chanceuse de Londres par Sherry Thomas

La haute société, le statut et la réputation sont des thèmes qui traversent ce livre et Bridgerton dans une égale mesure.

Louisa Cantwell a du mal à résister à l’attraction du mystérieux Felix Rivendale, un homme plein de secrets qui pourraient menacer leurs deux réputations dans les cercles de la classe supérieure de Londres.

sept. Épées papillon par Jeannie Lin

Ce roman historique vous ramène à la dynastie Tang au 8ème siècle. Ai Li est la fille unique de l’empereur de Chine et elle fuit un mariage arrangé avec un homme qu’elle n’aime pas.

Il présente le même complot d’amour interdit que tout bon roman d’amour, mais avec quelque chose que la plupart des livres ne vous offriront pas: le combat à l’épée.

8. Le guide de la femme sur la mécanique céleste par Olivia Waite

Lucy a le cœur brisé après avoir regardé le faux mariage de son ex-amant et décide de se distraire en entreprenant un nouveau projet – traduire un texte d’astronomie pour une comtesse veuve.

Ce à quoi les deux femmes ne s’attendent pas, c’est que les étoiles leur réservent plus que de simples études scientifiques. Il est rare que la fiction historique donne aux femmes une chance d’être les orchestratrices de leur propre carrière et de leur propre romance, mais ce livre fait exactement cela.

9. Le duc des ombres par Meredith Duran

Répartie dans Regency London et dans la société indienne, cette histoire a quelque chose pour tout le monde. Il s’agit d’une intrigue de nombreux hauts et bas alors qu’Emma et Julian sont confrontés à de nombreux traumatismes et scandales lors de leur voyage l’un vers l’autre – puis s’éloignent l’un de l’autre et reviennent plusieurs fois!

Emma a certains des traits entêtés que nous aimons de Daphne Bridgerton et le livre contient des tonnes de moments pleins d’esprit pour briser les plus sérieux.

