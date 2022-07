Avant la première d’Elvis : quels autres films du chanteur voir

Cinéma

Elvis est l’une des figures fondamentales du monde de la musique et a également eu une influence évidente sur le cinéma. Films intéressants sur la star!

Elvis il est considéré comme Roi du rock et l’une des figures fondamentales du monde du divertissement contemporain. Le musicien a même fait le saut vers le grand écran en participant à un grand nombre de films. L’étoile qui a illuminé ce personnage né à Tupelo le 8 janvier 1935, qui a quitté sa forme physique le 16 août 1977, est intarissable. Nous parlons d’une véritable légende du rock and roll !

Maintenant, le biopic de ce musicien est sur le point d’être publié, mettant en vedette majordome austin dans la peau du King of Rock. Dans ce cas, nous en apprendrons plus sur l’histoire et la carrière de cette figure à travers les yeux de son représentant, le controversé colonel Tom Parker, joué par le talentueux Tom Hanket ainsi nous verrons les hauts et les bas d’une carrière professionnelle qui a changé le monde de la musique pour toujours.

+Films à regarder avant Elvis

.4. Armes à feu, filles et jeu

Cette histoire implique des imitateurs d’Elvis, des Amérindiens, un cow-boy, un bel assassin blond qui tombe mort, un garçon de fraternité, deux shérifs corrompus, la fille d’à côté et une prostituée à la poursuite d’un artefact amérindien d’un million de dollars volés. lors d’une partie de poker dans un casino. Intense!

.3. Elvis et Nixon

En 1970, le roi du rock est apparu sur la pelouse de la Maison Blanche, demandant une rencontre avec l’homme le plus puissant du monde, le président Nixon. Avec Michael Shannon dans le rôle d’Elvis Presley et Kevin Spacey dans le rôle de Richard Nixon, voici l’histoire vraie inédite derrière ce moment révélateur mais hilarant dans le bureau ovale immortalisé à jamais dans la photographie la plus demandée des archives nationales américaines.

.deux. Elvis, c’est comme ça

Le 31 juillet 1969, à Las Vegas, Nevada, Elvis Presley fait un retour triomphal sur la scène de concert dont il avait été absent pendant près d’une décennie. Sa série de spectacles a battu tous les records au box-office et a complètement revigoré la carrière du King of Rock and Roll. Ce long métrage révèle le chanteur mythique comme un homme se préparant à un retour plein d’émotion dans le monde de la musique.

.1. C’est Elvis

La vie et la carrière d’Elvis Presley sont relatées dans des films amateurs, des séquences de concerts et des dramatisations. Les sujets incluent les premières représentations, le service militaire, son apparition sur le populaire Spectacle d’Ed Sullivanson mariage, le retour attendu sur scène en 1968, la détérioration de sa santé et plus tard la triste mort de cette légende qui a su mériter le titre immortel de The King of Rock.

