Twitter intègre l’équipe derrière les appels vidéo et l’application de médias sociaux de partage d’écran Squad

Twitter a acquis l’application de médias sociaux Squad qui permet aux gens de passer du temps avec des amis via le chat vidéo et le partage d’écran et que l’équipe de Squad rejoindra les rangs de Twitter. Les co-fondateurs de Squad, PDG Esther Crawford et CTO Ethan Sutin, et le reste de l’équipe seront à bord des départements de conception, d’ingénierie et de produits de Twitter, selon Twitter. Crawford note spécifiquement qu’elle dirigera un produit dans l’espace des conversations.

Ce qui ne sera pas à bord, c’est l’application Squad qui sera fermée le 12 décembre 2020 et les utilisateurs en ont déjà été informés.

«J’espère que notre sortie fera pencher un peu plus la balance pour convaincre les investisseurs de mettre de l’argent dans des équipes diverses, car chaque succès est une autre preuve que nous, les fondateurs historiquement sous-capitalisés et sous-estimés, sommes un bon pari. Investissez dans les femmes et les personnes de couleur car nous vous ferons gagner de l’argent. À son tour, c’est un bon moment pour rappeler aux fondateurs que vous devez choisir vos investisseurs judicieusement, car lorsque vous gagnez, vous les rendrez plus riches et plus puissants », a écrit Crawford dans son média article de blog.

Squad avait précédemment levé 7,2 millions de dollars en capital-risque auprès de First Round, Y Combinator, betaworks, Halogen Ventures, ex-TechCrunch Dream Machine de l’éditeur Alexia Bonatsos et une foule d’autres investisseurs.

