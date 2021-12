Le showrunner des Simpsons sait comment terminer parfaitement la série

Fans de Les Simpsons n’aurez pas à vous soucier de la fin du spectacle dans un avenir immédiat. Actuellement au milieu de la saison 33, la série a déjà été renouvelée jusqu’à la saison 34, et le showrunner Al Jean a récemment déclaré qu’il ne serait pas surpris de la voir avec un autre renouvellement de deux saisons le moment venu. C’est aussi impressionnant que la série soit toujours aussi forte après plus de trois décennies à l’antenne, et encore plus d’entendre qu’il n’est pas encore prévu de mettre fin à tout cela.

Cela dit, Al Jean a une idée en tête sur la façon de terminer Les Simpsons si les propriétaires de l’émission à Disney disent qu’il est temps de saluer l’émission de longue date. Dans une nouvelle interview avec RadioTimes.com, Jean a détaillé la méta fin qu’il avait en tête, qui apporterait littéralement Les Simpsons retour en boucle là où tout a commencé. En fait, cela pourrait se terminer par une boucle temporelle apparente, amenant la famille animée au spectacle de Noël auquel elle a assisté dans le premier épisode de la série en 1989.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« J’ai mentionné qu’il y aurait une fin où le dernier épisode, ils retourneraient au concours de Noël du premier épisode [« Simpsons Roasting on an Open Fire »], de sorte que toute la série était une boucle continue – c’est comme ça que je la terminerais, s’il le fallait. »

La bonne nouvelle est qu’Al Jean ne prévoit pas cette pression pour mettre fin à la série dans un avenir proche. Grâce à l’introduction de la série sur Disney +, où elle est toujours restée l’un de ses titres les plus regardés, elle a contribué à convaincre Disney que Les Simpsons vaut la peine d’être gardé. Son succès continu à la télévision ne fait que contribuer aux chances de la série d’atteindre l’objectif ultime de dépasser les 1000 épisodes, comme Jean l’espère.

« Mais pour être honnête, le discours sur la fin, d’autant plus que nous nous débrouillons très bien sur Disney Plus aux États-Unis et au Royaume-Uni et dans d’autres pays des Amériques, je ne vois personne dire, ‘terminons-le, ou trouver comment s’en sortir ‘pour le moment’. Je pense que nous sommes la série scénarisée numéro un aux États-Unis, et avec les nouveaux épisodes également. J’ai calculé que si nous arrivons à 1 000 épisodes, c’est 12 de plus saisons… Alors je vais juste dire, je serai très heureux d’être ici dans 12 saisons… [but] ce n’est pas qu’un saut, un saut et un saut, c’est un peu plus loin que ça… »

La relation entre Les Simpsons et Disney a également donné lieu à de courtes émissions spéciales sur Disney +, y compris la récente spéciale Plusaversary pour honorer les 2 ans du service de streaming. Jean espère également s’occuper d’autres propriétés appartenant à Disney à l’avenir et a décrit à quel point il était amusant de faire cette plus récente avec divers personnages de Disney Pixar.

« Nous voulions vraiment avoir autant de personnages Disney Pixar que possible – nous voulions explorer l’amitié entre Homer et Dingo, ce que je pense que nous avons fait, et on nous a demandé d’écrire une chanson de Disney, ce que nous avons fait dans un très à gauche -manière et donc toutes nos ambitions ont été satisfaites et nous espérons que les gens l’ont apprécié autant que nous l’avons fait. »

Les Simpsons diffusé le dimanche soir sur Fox avec des épisodes classiques en streaming sur Disney +. Cette nouvelle nous vient de RadioTimes.com.





L’affiche coréenne de Matrix Resurrections confirme le rôle de Priyanka Chopra Le rôle mystérieux de Priyanka Chopra dans The Matrix Resurrections a peut-être maintenant été révélé…

Lire la suite





A propos de l’auteur