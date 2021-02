Le gouvernement indien lance Sandes, une application de messagerie instantanée de type WhatsApp pour les employés du gouvernement

18 févr.2021 18:23:27 IST

Le Centre national d’informatique (NIC) de l’France a lancé une application de messagerie instantanée tout comme WhatsApp pour les fonctionnaires appelés Sandes. Notamment, cette application est une mise à niveau de la carte réseau existante Système de messagerie instantanée du gouvernement (GIMS) application. L’application n’est actuellement pas disponible au téléchargement sur PlayStore mais le fichier APK pour les utilisateurs de bot android et iOS est disponible au téléchargement sur le Site Web NIC. Pour utiliser le Sandes app, l’utilisateur doit avoir une pièce d’identité gouvernementale.

Tout le monde peut télécharger l’application sur son smartphone et s’inscrire avec un identifiant de messagerie ou un numéro de contact gouvernemental. Si vous prévoyez de vous inscrire avec votre identifiant d’employé du gouvernement, ce n’est qu’après vérification que vous pourrez commencer à envoyer et à recevoir des messages. Juste comme WhatsApp, on peut partager des images, des vidéos, des messages vocaux, créer des groupes sur l’application. Les utilisateurs peuvent également configurer leurs photos de profil et leur statut.

Pour Android, il nécessite Android 5.0 et supérieur. Il est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch, étant donné qu’ils ont iOS 12.0 ou supérieur.

Le gouvernement est actuellement demander aux employés utiliser le GIMS / Sandes app. On ne sait toujours pas si cette application sera un jour disponible pour tous les utilisateurs à l’avenir.

