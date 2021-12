Le rebondissement inattendu qu’aurait pu avoir la fin de La Casa de Papel sur Netflix

En moins de 24 heures le final: après cinq saisons, Le vol d’argent publiera son derniers épisodes au Netflix et ses fans sont impatients. Avec un peu de nostalgie, beaucoup commencent à se souvenir de la meilleurs moments de la série espagnole en même temps qu’ils formulent des théories sur ce qui va se passer. Est-ce que le résultat peut être impensable et avoir une tournure qui rend l’histoire encore plus incroyable.

Parmi les sorties possibles du Banque d’EspagneL’un pourrait être catastrophique à cause de l’un des membres de La Banda eux-mêmes. Il s’agit de Palerme, le personnage joué par Rodrigo de la Serna. Ce rôle argentin qui a gagné l’affection des utilisateurs de la plate-forme, a été incorporé après deux versements à la fiction de Alex Pina Cependant, selon l’histoire racontée dans le N rouge, c’est vraiment depuis le début.

Avant de planifier le vol Usine de monnaie et de timbre qui se déroule dans la première partie, à la fois Palerme et Le professeur (Álvaro Morte) et Berlin (Pedro Alonso) ils ont imaginé ce que ce serait de rejoindre la Banque d’Espagne. Et ils ont réussi : quand finalement le dernier d’entre eux meurt, ils choisissent de le prendre pour se venger et de reprendre ce plan qui n’a jamais été exécuté et qui fonctionnera également comme un moyen de revenir à Rivière (Miguel Herrán), qui a été torturé par la police après avoir été découvert.

L’amour de Palerme pour le plan parfait, ainsi que son amour pour Berlin au sens romantique, peut vous faire perdre la tête. À plusieurs reprises, il est devenu quelque peu violent avec ses compagnons et a créé deux camps entre ceux qui le suivent et ceux qui pensent contre. Même le reste des voleurs a dû l’attacher sur une chaise avec des menottes pour le contrôler et l’empêcher de prendre des décisions sur un coup de tête.

Cette série d’attitudes suspectes pourrait révéler quelque chose : à la fin de Le vol d’argent, le personnage de Rodrigo de la Serna pourrait ne pas être aussi fidèle à ses collègues et finir par les mettre de côté pour arriver à ses fins. Il y a une possibilité que Je les ai remis à la police et l’armée travaillant sur l’affaire, ainsi que peut les assassiner pour sortir vivant du bâtiment dès que possible. La vérité est que la fermeture est inconnue et il faudra attendre la 3 décembre pour connaître la vérité.

