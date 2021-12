« The Wheel of Time » ajoute de nouveaux acteurs à sa deuxième saison

Amazon Prime est toujours en plein milieu de la diffusion de la première saison de « The Wheel of Time », sa nouvelle série fantastique épique, et l’équipe de production travaille déjà au développement de son deuxième opus, qui a été confirmé bien avant que le la série est même sortie.

« The Wheel of Time » est une série inspirée de la série à succès de romans fantastiques épiques écrits par Robert Jordan avec des travaux supplémentaires de Brandon Sanderson, qui a été chargé d’écrire sa fin. La série raconte l’histoire de Moiraine, membre des Aes Sedai, un groupe de femmes qui peuvent utiliser la magie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nick Offerman est confirmé dans la série de « The Last of Us »

Moiraine a pour mission de trouver le Dragon, l’incarnation d’un être doté d’un pouvoir énorme qui sera d’une grande aide pour sauver le monde de la destruction aux mains des forces du mal. La série présente une performance stellaire de la nominée aux Oscars Rosamund Pike aux côtés de Daniel Henney, Zoey Robins et Madeleine Madden.

Deadline a présenté un nouveau rapport confirmant la participation de Guy Roberts, Arnas Fedaravicius et Gregg Chillingirian à la deuxième saison de la série, prenant respectivement les rôles d’Uno Nomesta, Masema et Ingtar Shinowa, les deux premiers étant des soldats des forces de Lord Agelmar, tandis que ce dernier est un seigneur d’un pays sauvage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Amazon annonce un nouveau spin-off animé pour les garçons

Roberts est connu pour son travail en tant que fondateur et directeur artistique de la Prague Shakespearean Company, tandis que Fedaracius a été vu dans la série « The Last Kingdom », dont la dernière saison sortira en 2022. Chillingirian a une participation à « A Discovery of Witches ». », qui présentera également sa dernière saison en 2022.

Rafe Judkins, connu pour son travail sur la série « Agents of SHIELD », est le showrunner de cette adaptation télévisée de « The Wheel of Time », qui dans sa première saison a emprunté quelques points narratifs à divers livres de la saga pour créer un une construction du monde et un développement du personnage plus agiles et faciles à digérer pour le spectateur, c’est pourquoi il a reçu les éloges des critiques et des fans de la saga.