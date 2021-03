Le segment de danse Addison Rae TikTok de Jimmy Fallon appelé à ne pas créditer les créateurs noirs

Le segment de danse TikTok d’Addison et Jimmy a reçu un contrecoup après que le spectacle n’ait pas réussi à créditer les créateurs originaux derrière chaque danse.

Addison Rae a fait ses débuts sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon la semaine dernière (26 mars), et les gens appellent maintenant le segment de danse TikTok auquel elle a participé.

Tout en faisant la promotion de son nouveau single « Obsessed », Addison s’est arrêtée Le spectacle de ce soir pour participer à un petit segment où elle « enseigne » Jimmy 8 danses emblématiques et populaires de TikTok.

Cependant, ce segment a maintenant été critiqué par certains parce que ni Addison ni Jimmy n’ont reconnu les créateurs originaux des danses.

Le segment de danse TikTok de Jimmy Fallon avec Addison Rae est en train de subir des contrecoups. Photo: Amy Sussman / KCA2021 / Getty Images pour Nickelodeon, Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

De nombreux téléspectateurs ont appelé l’émission pour n’avoir pas réussi à promouvoir les auteurs des danses (dont la majorité sont des créateurs noirs), ou les inviter dans l’émission à interpréter eux-mêmes leurs propres danses.

Bien que vous puissiez fournir un « crédit de danse » (ou « dc », comme on l’appelle sur l’application) au créateur original sur TikTok, ce que Addison fait toujours dans ses légendes, le segment n’a crédité aucun des créateurs à l’écran.

La vueSunny Hostin appelé Le spectacle de ce soirLe manque de crédit « a raté », ajoutant: « Donnons du crédit aux créateurs noirs ». D’autres ont également appelé l’émission, avec un utilisateur de Twitter écrivant: «Donc, je suppose que tous les créateurs noirs qui ont fait ces danses étaient occupés, hein?»

C’est pourquoi je cogne TOUT LE MONDE à propos de l’économie et de la race des médias sociaux «Danses Tik tok» les noms des artistes pas là Les chorégraphes actuels ne sont pas là Elle est à la télévision nationale, mais où sont les enfants noirs qui les ont réellement fabriqués https://t.co/jSdMMBbQu0 – 🇬🇾🗽Sydette Dread Gorgon 🇬🇾 🗽 (@Blackamazon) 28 mars 2021

Pourquoi n’avez-vous pas invité les créateurs originaux de Black à vous montrer et à les mettre en valeur? – Britt Yvonne (@bitty_boop) 27 mars 2021

Sur une plateforme aussi grande que Le spectacle de ce soir avec des millions de téléspectateurs et même plus sur YouTube, l’exposition aurait été inestimable pour les créateurs qui n’ont pas autant de fans qu’Addison.

Ce n’est pas non plus la première fois que cela se produit. Début 2020, Addison et Charli D’Amelio sont devenus viraux pour avoir popularisé la danse « Renegade » et l’avoir interprétée à plusieurs reprises. Le créateur original, Jalaiah Harmon (qui avait 14 ans à l’époque), n’a reçu aucun crédit du tout.

Finalement, Jalaiah a obtenu le crédit, s’est produit au match NBA All-Star et est même apparu sur The Ellen Show. Dans une interview avec le New York Times, Jalaiah a déclaré: «Je pense que j’aurais pu obtenir de l’argent pour cela, des promotions pour cela, j’aurais pu devenir célèbre, me faire remarquer. Je ne pense pas que ce soit arrivé pour moi parce que personne ne sait que j’ai fait la danse.

Les crédits du créateur de danse peuvent être vus dans la description de la vidéo YouTube, bien que l’on ne sache pas s’ils ont été ajoutés en réponse au contrecoup ou s’ils étaient là au moment de la mise en ligne. Pour référence, voici qui a créé chacune des danses présentées dans le segment.

Faites-le à nouveau – dc: @noahschnapp

Amour sauvage – DC: @jazlynebaybee

Corvette Corvette – dc: @yvnggprince

Laffy Taffy – dc: @ 2flyymy (Remix par @flyboyfu)

Savage – DC: @kekejanjah

Lumières aveuglantes – dc: @macdaddyz

Haut – dc: @theemyanicole

Fergalicious – DC: @thegilberttwins

