« Grey’s Anatomy » : Cormac Hayes, sera-t-il le véritable amour de Meredith à la fin de la série ?

Depuis l’admission du Dr Cormac Hayes (Richard Flood) à «L’anatomie de Grey», Les scénaristes du drame médical ABC ont ouvert la voie à une éventuelle romance entre le nouveau chef de chirurgie pédiatrique du Grey Sloan Memorial Hospital et Meredith (Ellen Pompeo), mais cette relation fonctionnera-t-elle vraiment ?

Après la mort prématurée de Derek Shepher, Meredith a essayé de continuer sa vie, mais pour une raison quelconque, ses romances ne se terminent pas bien. Le dernier était avec Andrew DeLuca, qui a commencé à douter des sentiments du chirurgien et à être obsédé par l’ombre de Derek.

Alors qu’arrivera-t-il à Cormac ? Apparemment à la fin de la saison 17 de « L’anatomie de Grey« Après la guérison de Mer, les deux médecins se rapprochent à nouveau, donc une histoire d’amour est presque certaine.

Cormac et Meredith ont une histoire similaire (Photo : Grey’s Anatomy / ABC)

MEREDITH ÉLEVERA-T-ELLE UNE FAMILLE AVEC CORMAC HAYES ?

Cormac semblait être un homme froid qui défiait les opinions médicales de Meredith, mais peu à peu son histoire a été révélée et il est devenu clair qu’il était quelqu’un de compréhensif et avec plusieurs choses en commun avec le protagoniste de la série créée par Shonda Rhimes.

Hayes est un père célibataire qui a tragiquement perdu sa femme Abigail, tout comme Mer a perdu l’amour de sa vie, Derek Shepard. Par conséquent, ils comprennent tous les deux ce que c’est que de vivre sans la personne avec qui ils ont choisi de partager leur vie, et ils savent ce qu’il faut pour élever leurs enfants seuls.

Si cette relation prend forme, elle pourrait fonctionner jusqu’à la fin de « L’anatomie de Grey« Comme ils sont clairs, Derek et Abigail ne pourront jamais être remplacés, mais ensemble, ils pourraient trouver un nouveau bonheur, selon Screen Rant.

De plus, après que chaque personnage ait trouvé sa voie, Jackson a déménagé à Boston avec April, Catherine et Richard sont revenus, Teddy et Owen se marieront, Schmidt et Nico se sont réconciliés et Maggie a épousé Winston, Meredith ne mérite-t-elle pas la même chose ? ?

Bien que Cormac semble le bon, il est toujours possible pour Meredith de trouver son bonheur ailleurs. Tout dépendra de la durée du drame médical de longue durée et des plans des scénaristes et des producteurs.