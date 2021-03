Guide: Meilleurs jeux coopératifs PS4

Que sont les meilleurs jeux coopératifs PS4? À quels jeux coopératifs devriez-vous jouer avec vos amis? Si vous lisez cet article, nous supposons que l’un de vos passe-temps préférés est de jouer à la PlayStation 4 avec des amis. Travailler ensemble dans un canapé coopératif ou en ligne peut être l’une des façons les plus gratifiantes de jouer. Mais quels sont les meilleurs titres coopératifs sur PS4? Nous avons compilé une liste de nos favoris, y compris canapé coopératif et coop en ligne, qu’aucune session collaborative ne serait complète sans. Si vous cherchez à devenir un peu plus personnel, reportez-vous à la Meilleurs jeux multijoueurs locaux PS4 et Meilleurs jeux PS4 pour les familles à jouer ensemble à la maison. Si vous voulez savoir ce que nous pensons être le meilleurs jeux PS4 dans l’ensemble, vérifiez le lien.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs jeux coopératifs PS4. Ce sont nos jeux PS4 coopératifs préférés, comme déterminé par notre équipe éditoriale.

25. Team Sonic Racing (PS4) Éditeur: SEGA / Développeur: Sumo numérique Date de sortie: 21 mai 2019 ( Etats-Unis ) / 21 mai 2019 ( Royaume-Uni / UE ) Team Sonic Racing est un coureur de karting axé sur la coopération. Vous pouvez faire équipe avec vos amis localement ou en ligne, et vous devez tous travailler ensemble pour assurer la victoire. Les coéquipiers à la traîne peuvent utiliser un chemin en or littéral pour avancer, et vous pouvez échanger des bonus les uns avec les autres pour aider tout le monde à avancer. C'est unique, très amusant et une mise en œuvre intelligente de la coopération dans les courses de kart.

24. Chevaliers et vélos (PS4) Éditeur: Double amende / Développeur: Épée en mousse Date de sortie: 27 août 2019 ( Etats-Unis ) / 27 août 2019 ( Royaume-Uni / UE ) Knights and Bikes peut être joué en solo, mais c’est encore mieux avec un copain en coopération locale ou en ligne. En assumant les rôles de Nessa et Demelza alors qu’ils explorent la mystérieuse île de Penfurzy, vous serez confronté à toutes sortes de méfaits. La coopération entre en jeu lorsque vous avez besoin de résoudre des énigmes ensemble, et au combat, vos mouvements se jouent les uns des autres de nombreuses façons amusantes. Un plaisir absolu du début à la fin.

23. LEGO DC Super-Villains (PS4) Éditeur: Warner Bros / Développeur: Jeux TT Date de sortie: 16 octobre 2018 ( Etats-Unis ) / 16 octobre 2018 ( Royaume-Uni / UE ) N’hésitez pas à l’échanger contre votre jeu LEGO préféré sur PS4. Quelle que soit l’aventure LEGO que vous jouez, une grande partie de ce qui les rend spéciaux est la coopération. Un ami peut sauter à tout moment et prendre le contrôle d’un deuxième personnage, et jouer ensemble double le plaisir. Battre les méchants, résoudre des énigmes et voir qui peut collecter le plus de crampons à chaque niveau – ces plates-formes en plastique sont conçues pour être jouées à deux. Nous vous mettons au défi de ne pas passer un bon moment à jouer en coopération dans un jeu LEGO.

22. Ne pas mourir de faim ensemble (PS4) Éditeur: Divertissement Klei / Développeur: Divertissement Klei Date de sortie: 13 septembre 2016 ( Etats-Unis ) / 13 septembre 2016 ( Royaume-Uni / UE ) Don't Starve Together prend la boucle de jeu addictive du titre de survie original et l'applique au multijoueur. En jouant localement ou en ligne, deux joueurs rassembleront des ressources, construiront de l'équipement et essaieront de rester hors de danger pendant que vous explorerez la nature. Un deuxième joueur peut à la fois vous aider et nuire à vos chances, la communication est donc essentielle pour progresser dans ce jeu coopératif amusant et stimulant.