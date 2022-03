Guide de confidentialité dans Android 12 : 9 paramètres et fonctions pour protéger votre mobile

Si vous appréciez la confidentialité et la sécurité lors de l’utilisation de votre mobile, vous devez configurer ces paramètres simples lors de la mise à jour vers Android 12.

La confidentialité est l’une des sections qui s’est le plus améliorée dans les mobiles Android avec l’arrivée d’Android 12. Pour vous le prouver, nous allons développer un guide complet avec 9 réglages clés que vous devez appliquer lors de la mise à jour vers Android 12 si vous êtes préoccupé par votre vie privée et votre sécurité.

Ce sont des outils qui vous permettent contrôler les autorisations autant que possible que vous attribuez aux applications, utilisez un système différent pour vos tâches plus privées ou accordez uniquement l’accès aux emplacement approximatif. Au total, ils sont 9 les outils que nous voulons recommander Pour protéger votre vie privée lors de l’utilisation de votre mobile, voyons en quoi ils consistent.

9 astuces de confidentialité pour votre mobile avec Android 12

Si vous faites partie de ceux qui recouvrent l’appareil photo d’un autocollant, éteignez le mobile lorsqu’ils vont avoir des conversations privées ou avez toujours la localisation désactivée, Google a particulièrement pensé à vous lors de la préparation de l’actualité d’Android 12. Pourquoi ? Parce que certains des points les plus importants, en particulier sur la confidentialité des utilisateurs.

Ensuite, Nous vous expliquons le fonctionnement de chacune de ces fonctions. et comment pouvez-vous les activer. Bien sûr, pour pouvoir en profiter, vous devez disposer d’un des téléphones portables avec une mise à jour vers Android 12. Si le fabricant de votre modèle a confirmé qu’il recevra la nouvelle version, mais ne l’a pas encore fait, vous devrez attendre encore un peu pour profiter de ces outils.

Contrôler les autorisations avec le gestionnaire

Parfois, nous accordons toutes les autorisations à une application que nous venons d’installer sans vraiment nous rendre compte de ce que nous faisons. Vous pouvez le regretter plus tard, mais ne savez pas comment révoquer ces autorisations. Grâce au gestionnaire d’autorisations Android 12, contrôler l’accès de chaque application c’est beaucoup plus simple. Voici comment vous pouvez procéder :

Entrez les paramètres mobiles. Faites défiler vers le bas et accédez à la section « Confidentialité ». Dans ce dernier, entrez « Gestionnaire d’autorisations ». Si vous voulez voir quelles applications peuvent accéder à l’une des autorisations, appuyez simplement dessus. À l’intérieur, vous verrez, comme on dit, les applications qui ont tenté d’accéder à cette autorisation, à la fois ceux qui sont autorisés et ceux qui ne le sont pas.. Si vous souhaitez révoquer l’autorisation d’une application, appuyez dessus et sélectionnez « Ne pas permettre »t.

Découvrez l’activité de l’application avec le panneau de confidentialité

Avec le nouveau panneau de confidentialité d’Android 12, vous pouvez découvrir accès à toutes les applications aux composants du mobile dans les dernières heures. Par exemple, vous pouvez voir quelles applications ont utilisé l’accès à la caméra dans les dernières 24 heures. Si une application ne vous convient pas, vous pouvez accéder directement au gestionnaire de permissions pour en bloquer l’accès. Voici comment vous pouvez utiliser le panneau de confidentialité :

Entrez les paramètres mobiles. Faites défiler vers le bas et accédez à la section « Confidentialité ». Entre en « Tableau de bord de confidentialité ». Appuyez sur les autorisations que vous souhaitez analyser. A l’intérieur de chacun d’eux, vous trouverez un bouton appelé « Gérer les autorisations »au cas où vous souhaiteriez modifier certains détails.

Protégez vos fichiers les plus compromis

Une autre fonction de confidentialité qui pourrait vous intéresser s’appelle « Sûr », qui permet protéger les fichiers privés afin que d’autres personnes ne puissent pas les voir lorsque vous leur laissez votre smartphone. Plus précisément, vous pouvez bloquer l’accès à ces fichiers stockés dans le dossier Photos et dans Mes fichiers. Voici les étapes à suivre pour l’activer :

Entre en « Réglages ». Accéder à la rubrique « Confidentialité ». Appuyez sur l’option « Coffre fort ». Tapez sur le Bouton « Activer » et définissez un mot de passe. De plus, vous devrez configurer une question de sécurité ou un e-mail de récupération. Allez dans les dossiers « Photos » et « Mes fichiers ». Dans le menu des options d’un fichier ou d’une photo, vous pouvez sélectionner « Rendre privé » pour l’envoyer au coffre-fort.

De cette façon, lors de l’accès au coffre-fort de votre mobile, vous pourrez afficher tous les fichiers que vous avez rendus privés répartis en quatre catégories : « Images et vidéos », « Audio », « Documents » et « Autres fichiers ». Au fait, lorsque vous rendez un fichier privé, il sera caché dans son dossier d’origine.

Bloquer l’accès au microphone et à la caméra

Nous recommandons déjà de bloquer l’accès à la caméra et au microphone l’un des meilleurs paramètres de confidentialité d’Android 12. De cette façon, vous n’aurez pas à couvrir la caméra ou le microphone avec un autocollant. Voici comment vous pouvez activer cet outil :

Entrez dans l’application des paramètres mobiles. Faites défiler vers le bas et appuyez sur la section « Confidentialité ». Décochez les cases d’option « Accès à la caméra » et « Accès au micro ».

Savoir quand les applications lisent le presse-papiers

Une autre fonction simple mais très utile est celle qui s’occupe de vous avertir via une notification qu’une application a lu le contenu que vous aviez enregistré dans le presse-papiers Android. Il est possible que, à l’occasion, vous ayez dans le presse-papiers des informations privées, telles que des mots de passe, adresses ou numéros de téléphone. Cet outil est donc intéressant. Activez-le en faisant ceci :

Accédez à vos paramètres mobiles. Entrez dans la rubrique « Confidentialité ». Balayez vers le bas et activez la fonction « M’avertir lorsque les applications lisent le presse-papiers ».

Masquez complètement certaines applications

Si vous ne voulez pas que d’autres personnes voient que certaines applications sont installées sur votre téléphone, vous pouvez facilement les masquer. De cette façon, l’icône de l’application n’apparaîtra pas sur l’écran d’accueil ou les notifications. De plus, l’application ce ne sera pas non plus parmi les applications récentes.

Pour accéder à ces applications cachées, vous devez entrer dans l’application du téléphone un code d’accès que vous configurerez vous-même. Une fois ces détails expliqués, nous allons voir étape par étape comment masquer certaines applications dans Android 12 :

Entrez les paramètres du terminal puis dans la section « Confidentialité ». Appuyez sur l’option « Masquer les applications ». Cochez la case de l’application que vous souhaitez masquer. Définir le code d’accès que vous devrez saisir sur le pavé numérique. Accédez à l’application du téléphone et Entrer le code pour accéder aux applications cachées.

Bloquez l’accès aux applications qui vous concernent le plus

Si cacher des applications est une décision trop extrême pour vous, vous pouvez également opter pour bloquer l’accès aux applications les plus compromises. Pour y accéder, vous devez entrer le code de confidentialité que vous avez dû configurer précédemment. Par exemple, ce mot de passe est également requis pour utiliser le coffre-fort.

Si vous ne voulez pas que quelqu’un lise vos conversations WhatsApp ou voit les photos de votre galerie, ce sont les étapes à suivre pour bloquer les applications :

Entrez les paramètres du terminal puis dans la section « Confidentialité ». Appuyez sur l’option « Verrou d’application ». Entrez le mot de passe de confidentialité. cochez la case « Verrou d’application ». Sélectionnez les applications dont vous souhaitez bloquer l’accès.

N’accorder l’accès qu’à un emplacement approximatif

Avec Android 12, vous pouvez également limiter l’accès des applications à votre emplacement d’une manière ou d’une autre. Plus précisément, la nouvelle version permet d’accorder accès à une localisation approximative et non exacte. À titre d’exemple, nous vous laissons ces captures d’écran de l’application NeverMiss, une application très utile si vous manquez toujours l’arrêt de bus.

Utilisez un autre système pour vos tâches plus privées

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouvel outil, dans Android 12, vous pouvez également créer un autre système dans lequel les applications et les données sont isolées du système principal. De cette façon, vous pouvez avoir une sorte de deuxième mobile dans lequel stocker les applications et les fichiers les plus privés. Le nom de cette fonction s’appelle « Cloneur de système » et donc vous pouvez l’utiliser:

Entrez dans la rubrique « Confidentialité » dans les paramètres. Accéder à « Cloneur de système ». Définissez le mot de passe d’accès et accédez au système clone.

Dans ce nouveau système, vous pouvez installer de nouvelles applications et télécharger des fichiers. Quand tu veux revenir au système d’origine, vous pouvez le faire via l’option « Cloneur de système » dans les paramètres de confidentialité. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs outils de confidentialité dans Android 12.

