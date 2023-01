Le secret qu’Ellie cache sur la façon dont elle a été infectée dans « The Last of Us »

« The Last of Us » a créé son deuxième épisode dimanche dernier et, bien que nous avons perdu un personnage important, nous avons également pu en apprendre un peu plus sur l’histoire d’Ellie. Cependant, l’adolescent qui semble être immunisé contre Cordyceps Ce n’était pas tout à fait honnête, et en voici la preuve.

ALERTE SPOIL. À la fin du chapitre intitulé « Infected », Tess s’est sacrifiée pour sauver les protagonistes après qu’elle ait révélé qu’elle avait été mordue par un cliqueur et qu’une horde de coureurs Il s’approcha.

Ellie avait déjà dit à Tess et Joel comment elle avait été infectée. Il a révélé qu’il était entré un centre commercial dans le Zone de quarantaine qu’il était complètement scellé et il s’avère qu’il y avait des zombies à l’intérieur. Cependant, il y a quelque chose que l’adolescent cachait.

Avant de continuer, regardez ici La bande-annonce de « The Last of Us ».

QUEL EST LE SECRET QU’ELLIE CACHE SUR SON INFECTION ?

Racontant le contexte de la façon dont elle a été infectée, Tess a demandé à Ellie si elle avait été seule pendant l’événement, ce à quoi elle a dit oui, mais il était évident qu’elle mentait. Dans les jeux vidéo « The Last of Us », l’adolescent avait l’habitude de visiter le centre commercial avec Rileyune jeune fille de 15 ans qui est devenue son amie et pour qui il a développé des sentiments amoureux.

Ce jour-là, ils étaient revenus sur place pour se dire au revoir, car Riley allait rejoindre les Fireflies quand j’ai eu 16 ans. Elle a donné à Ellie son collier, qu’elle a toujours, et ils se sont tous les deux embrassés.

A ce moment, ils sont arrivés les Coureurs qui les ont attaqués. Bien que les adolescents aient réussi à les vaincre, ils ont réalisé plus tard que les deux avaient été mordus.

Riley et Ellie après avoir été mordus dans le jeu vidéo « The Last of Us » (Photo : Naughty Dog)

QU’EST-IL ARRIVÉ À RILEY APRÈS L’INFECTION ?

Réalisant qu’ils avaient été mordus, ils savaient qu’il n’y avait que deux options : attendre d’être infecté ou se tirer une balle. Bien qu’ils aient caressé l’idée de faire ce dernier, Riley a dit qu’elle préférait attendre ensemble, alors c’est ce qu’ils ont fait.

Bien qu’il ne soit pas vraiment précisé ce qui s’est passé, il est fort probable que Riley se soit transformé avant Ellie, il a donc dû la tuer avant qu’elle ne puisse blesser quelqu’un d’autre.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que Riley n’a pas survécu à l’infection, tandis qu’Ellie a découvert qu’elle était immunisée. et il a été sauvé.