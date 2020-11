Le script original de Gremlins était un film Hard R Monster inspiré par une infestation de souris

Quand Gremlins fait ses débuts en salles en 1984, le public est à la fois fasciné et dérangé. La nature mignonne de la créature centrale appelée Gizmo, de l’espèce Mogwai, a été un succès instantané auprès des enfants. Pourtant, le film présentait également des scènes horribles d’horreur et de mort qui scandalisaient les parents. Dans une interview avec Collider, Chris Columbus, qui a écrit le scénario de Gremlins, a confirmé que son intention initiale était de faire un film d’horreur dur classé R, inspiré par ses expériences personnelles effrayantes avec des infestations de souris.

«Je vivais à New York à l’époque avec ces souris qui couraient sur le sol, et je regardais de vieux films d’horreur Universal sur TBS et mon ami m’a dit: ‘Vous aimez tellement les films de monstres, pourquoi n’écrivez-vous pas un film de monstre? Je pensais à ces souris qui couraient la nuit, elles se précipitaient à côté de mon doigt si ma main pendait au-dessus du lit, ça me faisait vraiment peur et c’est comme ça que j’ai eu l’idée de Gremlins. Alors je l’ai écrit comme un film d’horreur simple. Hard R, la tête de maman roule dans les escaliers, Billy et Kate entrent dans un McDonald’s et aucune nourriture n’est mangée mais tout le monde est mangé (rires). Il faisait donc très sombre. “

Il est intéressant de considérer que Gremlins était à l’origine censé être encore plus gorgé que ce que le public a vu dans les théâtres. Gardez à l’esprit que la version théâtrale du film s’est révélée si dérangeante qu’elle a conduit à la création du classement PG-13 par la MPAA pour empêcher les très jeunes enfants de regarder de tels films à l’avenir. Selon Columbus, le fait qu’il ait pu obtenir Gremlins fait du tout était dû au titre du scénario attirant l’attention de Steven Spielberg, qui a décidé de produire le film.

“Mon agent l’a envoyé à une cinquantaine de producteurs, et ce n’est que par chance – j’allais faire un film avec Paul Newman à un moment donné et il m’a dit: ‘Cette entreprise, c’est 50% de talent et 50% de chance.’ Et la partie chanceuse de Gremlins est que Steven Spielberg quittait son bureau et il a juste jeté un coup d’œil au bureau de son assistant et il a vu le titre, et il était comme “C’est un titre intéressant” alors il l’a pris et lu pendant le week-end. Je j’ai reçu un appel de lui trois jours plus tard. C’est ainsi que Gremlins est arrivé. “

Heureusement, une fois que Spielberg est monté à bord, Columbus a pu prendre son histoire et la transformer en film. Mais d’abord, l’horreur et le sang dans le script devaient être réduits. Columbus attribue à Spielberg de l’avoir aidé à comprendre que réduire l’horreur était dans le meilleur intérêt de l’histoire de Gremlins.

“Steven a été très instrumental parce que j’étais un jeune écrivain et que j’étais comme un gamin dans un magasin de bonbons en train de travailler avec Steven Spielberg, et il m’a orienté vers – il a dit:” Cela doit toucher un public plus large. ” Il dit: “Ce que vous avez fait pourrait être génial, mais c’est un film d’horreur classé R. Il existe un moyen pour que ce que vous avez écrit puisse toucher un public beaucoup plus large. Nous avons donc travaillé sur plusieurs brouillons du scénario. “

Cette nouvelle est née à Collider.

Sujets: Gremlins