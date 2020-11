Le premier emploi de Whoopi Goldberg était maquilleur pour le défunt

Whoopi Goldberg est peut-être mieux connue pour son commentaire sur La vue, mais avant de s’asseoir autour de la table en tant qu’animatrice de télévision pendant la journée, elle avait une série de petits boulots. En tant que mère célibataire, Goldberg a joint les deux bouts en travaillant comme caissière de banque, maçon et assistante dans un salon funéraire tout en perfectionnant ses compétences en tant que comique debout, acteur d’improvisation et a commencé à auditionner pour des productions de grands noms.

«J’avais besoin d’argent et j’avais besoin de travailler», a expliqué Goldberg. «J’ai donc pensé que je préférerais poser des briques plutôt que des laïcs», dit-elle.

Goldberg est maquilleur agréé et un acteur talentueux

Whoopi Goldberg a grandi à New York, où ses rêves de devenir acteur ont pris racine. Elle a finalement déménagé en Californie où elle a reçu sa première grande pause en 1985. Le réalisateur Steven Spielberg lui a donné une chance en la plaçant dans le rôle principal de La couleur pourpre. À partir de là, l’acteur n’a fait que monter. Elle a remporté un Oscar en 1990 pour son rôle dans le hit à succès Fantôme et a continué à faire tomber le public amoureux de la variété de personnages qu’elle a pu faire prendre vie.

L’un des premiers emplois de Goldberg était dans une maison funéraire

La vie de Goldberg n’a pas toujours été glamour sur grand écran. En fait, l’un de ses premiers emplois a été d’aider à rendre les autres personnes glamour.

«J’ai coiffé et maquillé des morts», a-t-elle révélé au Huffington Post. “Il y avait une annonce dans le journal!” S’exclame Goldberg. «Et je suis également esthéticienne agréée, car je suis allé à l’école de beauté.» Elle sourit en racontant le souvenir.

Ses compétences en tant qu’esthéticienne l’ont aidée à payer les factures avant même de réussir dans le show business. Alors qu’elle avait déjà travaillé d’autres petits boulots avant cela pour joindre les deux bouts, elle note que travailler dans une maison funéraire peut être un travail difficile, expliquant qu’il faut beaucoup d’amour et de courage pour aider les gens à se préparer à leur «grand envoi». ”

Travailler avec le défunt peut être assez étrange

Lorsqu’elle était nouvelle au travail, Goldberg a révélé qu’une maison funéraire peut être pleine de bruits étranges qui peuvent rendre les employés nerveux. En fait, Goldberg a dit à Oprah Winfrey sur Cours de maître que travailler dans la maison funéraire a suscité quelques expériences fantasmagoriques pour le jeune acteur. Son patron à l’époque voulait la préparer à gérer les peurs quotidiennes qui pourraient avoir un impact sur sa capacité à bien faire son travail. Il lui a donc demandé de descendre au sous-sol de la maison funéraire avec lui pour avoir une conversation. Son patron s’apprêtait à lui donner une leçon.

Goldberg a partagé l’histoire avec Oprah, expliquant comment le sous-sol de la maison funéraire était rempli de tiroirs réfrigérés pour les corps. En attendant l’arrivée de son patron, Goldberg a entendu un grincement étrange. «Lorsque je commence à regarder autour de moi, je vois que l’un des tiroirs bouge, et il bouge en dehors, c’est l’ouverture. Alors que mon cerveau rassemble le fait que le tiroir s’ouvre… je me lève pour courir. Tout se concentre en même temps. » Alors que le tiroir grince lentement, Goldberg se souvient que c’est à ce moment-là que son patron s’est assis de l’intérieur du tiroir et a dit avec désinvolture: «Bonjour.

Bien qu’elle rit en se rappelant l’histoire maintenant, la peur qu’elle ressentait à l’époque était bien réelle. Elle admet qu’en sautant pour courir hors de la pièce, loin du cadavre en train de se réveiller, elle s’est cogné la tête dans la solide porte en bois de la pièce et s’est assommée.

Quand elle est finalement arrivée, elle a eu une ecchymose et une solide leçon apprise. La farce de son patron l’a aidée à voir que le pire scénario (imaginaire) de travailler avec les morts s’était déjà produit et que toutes les craintes qu’elle aurait pu avoir étaient complètement dissipées. «C’était le meilleur», dit-elle. «Une fois qu’il a fait ça, tout allait bien. Goldberg affirme qu’elle a continué à y travailler sans incident fantomatique après cela.