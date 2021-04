Marvel a de grands projets pour Julia Louis-Dreyfus

Les deux derniers épisodes de «The Falcon and The Winter Soldier» ont présenté pour la première fois dans le MCU l’actrice Julia Louis-Dreyfus, lauréate d’un Emmy, qui, à la surprise des fans de Marvel Comics, a été choisie pour jouer l’une des plus importantes méchants / anti héroïnes de cet univers narratif.

L’arrivée de Valentina Allegra de Fontaine, ancienne agent du SHIELD et l’intérêt autrefois romantique de Nick Fury, apportera sans aucun doute de grands changements à la franchise et c’est quelque chose dont les producteurs de MCU sont pleinement conscients.

L’écrivain et producteur Nate Moore, connu pour sa participation à des films tels que « Black Panther » ou « Captain America: The Winter Soldier », a indiqué qu’il existe des plans complets pour l’expansion du personnage de Louis-Dreyfus dans le futur de le MCU, partageant un mot à ce sujet à Entertainment Weekly.

«Elle est tellement talentueuse et vous pouvez faire beaucoup avec elle. Et elle est prête pour ça. » Moore souligne que l’actrice n’a pas posé de conditions pour limiter sa présence dans les futures séries et films MCU, et qu’elle a plutôt exprimé son désir de faire partie de cet univers narratif, ce qui lui ouvre de nouvelles opportunités de la voir dans l’une des prochaines productions .

Moore a également réfléchi au moment où l’actrice a accepté de rejoindre la série. « C’est une de ces choses où vous dites » Elle ne le fera jamais « . C’est probablement un secret de polichinelle que la plupart d’entre nous chez Marvel sont quelque peu obsédés par «Seinfeld», peut-être plus que par «Veep» », a poursuivi le producteur.

Juste l’idée qu’elle était dans une série Marvel, est-ce que cela va vraiment arriver? Et le fait qu’elle était consentante nous a époustouflés.

Le rôle de Julia Louis-Dreyfus serait initialement présenté au public dans le film « Black Widow », de sorte que son apparition dans « The Falcon and the Winter Soldier » serait, en théorie, un camée de suivi de ce que le personnage apporte main. C’était l’une des raisons pour lesquelles Marvel faisait extrêmement attention à ne pas révéler son apparition dans la série.