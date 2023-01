Le scénariste d’Ant-Man Joe Cornish révèle pourquoi le réalisateur Edgar Wright a quitté le film

Tel que rapporté par ScreenRant, le scénariste original d’Ant-Man, Joe Cornish, a récemment révélé pourquoi le réalisateur Edgar Wright avait quitté le projet lors de son développement en 2014. L’homme fourmiest sorti en 2015 et a fini par être réalisé par Peyton Reed et a introduit Scott Lang de Paul Rudd dans le MCU. Le film a été accueilli positivement par la plupart des critiques et a même obtenu une suite, Ant-Man et la Guêpe, qui a chuté en 2018. Bien que la version du film de Reed ait été populaire, Wright avait passé des années à développer le premier film avant de finalement se séparer du projet en raison de différences créatives. Wright et Cornish ont toujours reçu des crédits sur Ant-Man scénario malgré leurs sorties.

Lors d’une récente interview avec The Playlist, Cornish a révélé les événements qui ont conduit au départ de Wright du film original, notant que le succès massif de MCU a été un facteur dans la sortie du réalisateur. Le scénariste a déclaré que lui et Wright avaient travaillé sur L’homme fourmi pendant plusieurs années, avant même Homme de fer est sorti en 2008. Cornish a déclaré que le succès du film susmentionné a finalement changé la vision de Marvel pour les futurs scénarios de films. Cornish a ajouté que sa vision et celle de Wright correspondaient à l’espoir de Marvel de créer un univers interconnecté.

Cornish a déclaré: « Quand Edgar et moi avons rencontré Marvel pour la première fois, ils étaient dans des bureaux au-dessus d’une salle d’exposition BMW à Beverly Hills. C’était à l’époque de » Hulk « d’Ang Lee, et [Jon] Favreau n’avait même pas commencé à travailler sur le premier « Iron Man ». Les films de super-héros n’étaient pas une chose … Je suppose que parce que VFX n’avait pas évolué au point où ils pouvaient mettre ce qui était sur la page à l’écran. Donc, ils ont toujours eu l’impression d’atteindre quelque chose qu’ils ne pouvaient pas réaliser. »





Joe Cornish a déclaré que lui et Edgar Wright avaient travaillé sur Ant-Man pendant « Comme huit ans, de temps en temps »