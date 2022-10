Cyberpunk 2077 : les chiffres de vente actuels montrent la vague de succès

Après le démarrage catastrophique fin 2020, il semble Cyberpunk 2077 bien enfin quelques succès réserver. Surtout ces dernières semaines, le RPG en monde ouvert est passé CD Projet Rouge une fois de plus proprement à travers le plafond.

La sortie de « Cyberpunk 2077 » ressemblait à une catastrophe. Le jeu pointait comme ça problèmes techniques là-dessus il pleuvait des critiques et des retours. Sony supprimé le jeu à ce moment-là même temporairement de la Play Store.

Cependant, l’équipe de développement de CD Project Red l’a soutenu. Des bogues ont été corrigés et nombreux correctifs d’amélioration sont apparus depuis. En attendant sont les prochains Nouveau contenu des versions pour les consoles Next Gen ont également été ajoutées.

Récemment célébré la série animée Cyberpunk : Edgerunners Première à Netflixce qui fut certainement tout aussi bénéfique à la nouvelle vague de succès que le prix temporairement basdont « Cyberpunk 2077 » était disponible.

En outre, il n’a été annoncé que récemment que l’année prochaine avec Liberté fantôme une histoire DLC est à venir et en plus autres mises à jour prévues sommes.

Tout cela a fait grimper les ventes en flèche. Il y a quelques jours à peine, « Cyberpunk 2077 » craquait 136 000 joueurs suivis sur Steam, le dossier de The Witcher 3: Chasse sauvagequi provient également du CDPR.

« Cyberpunk 2077 » n’atteint pas encore ses chiffres de vente de plus de 40 millions, mais avec lui 20 millions de jeux vendus en 2 ans les chances ne sont pas mauvaises que cet objectif puisse encore être atteint.

Après dans avril 2022 à partir de 18 millions exemplaires vendus, CD Projekt Red se réjouit de ce nouveau cap :

« Plus de 20 millions de cyberpunks ont parcouru les rues de Night City – faire la fête avec Jackie et rencontrer Johnny, conduire avec Panam et plonger avec Judy, traîner avec River et écouter les chansons de Kerry.

Merci et nous espérons vous revoir tous dans l’au-delà !