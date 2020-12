Star Wars: Pourquoi Ron Howard a estimé que l’idée de George Lucas était «  assez terrible  »

George Lucas a parlé à Ron Howard de sa vision de Guerres des étoiles au début, cependant, Howard n’était pas initialement fan de l’idée. Il pensait Guerres des étoiles allait être mauvais pour une raison très précise. Voici un aperçu de l’histoire étonnamment longue d’Howard avec Lucas.

George Lucas et Ron Howard | Collection Ron Galella / Ron Galella via Getty Images

George Lucas voulait que « Star Wars » soit comme ce film classique mais plus rapide

Guerres des étoiles n’a pas rendu Lucas célèbre. Il est devenu célèbre parce qu’il a réalisé Graffiti américain, un regard nostalgique sur la vie des adolescents dans les années 1960 avec Howard. Tulsa World rapporte que Lucas et Howard sont devenus amis en parlant d’école de cinéma.

De plus, Lucas a parlé à Howard de ses projets pour l’avenir. Lucas a révélé qu’il envisageait de faire un film avec la grandeur du classique de Stanley Kubrick 2001: Une odyssée de l’espaceCependant, Lucas voulait que son film ait un rythme plus rapide. Cela a du sens, en tant que personnes qui n’aiment pas 2001: Une odyssée de l’espace voient souvent son rythme lent et délibéré comme son défaut fatal. Fait intéressant, un pod de 2001: Une odyssée de l’espace peut être aperçu dans La menace fantôme quand Watto parle à Qui-Gon Jinn.

Une remorque pour 2001: Une odyssée de l’espace

De plus, Howard a déclaré que Lucas avait comparé Star Wars à une autre œuvre célèbre de science-fiction. « George a essayé de l’expliquer comme une sorte de film Flash Gordon mais avec de meilleurs effets spéciaux », a déclaré M. Howard au New York Times. «Et j’ai pensé que cela ressemblait à une idée assez terrible. La science-fiction était vraiment un genre B-minus. j’ai aimé Planète des singes d’accord mais je ne pouvais pas imaginer ce qu’il essayait de faire.

Pourquoi Ron Howard pensait que c’était une idée terrible

Le point de vue de Howards sur la science-fiction peut sembler réducteur aujourd’hui, cependant, il a probablement été influencé par la période. Antérieur à Guerres des étoiles, des films de science-fiction à gros budget comme 2001: Une odyssée de l’espace et Métropole étaient rares. Les films de science-fiction étaient souvent des ciné-parcs bon marché et ringards comme Plan 9 depuis l’espace extra-atmosphérique et Frankenstein rencontre le monstre de l’espace. Guerres des étoiles a ouvert la voie à des films de science-fiction plus chers et a contribué à faire du genre un incontournable d’Hollywood.

Un teaser pour Un nouvel espoir

Finalement, Howard réalisa Guerres des étoiles était un projet majeur, cependant, il n’a pas été en mesure d’obtenir une audition. Howard est une icône, cependant, il aurait pu être encore plus célèbre s’il jouait Luke Skywalker. Luke avait certainement une partie du charme de la petite ville d’Howard dans l’original Guerres des étoiles, alors Howard aurait pu jouer le rôle.

Le travail continu de Ron Howard avec George Lucas et ‘Star Wars’

La connexion de Howard à Lucas ne s’est pas terminée avec Graffiti américain. Howard a réalisé saule, un film produit par Lucas. Ils ont travaillé en étroite collaboration sur le film. De plus, Howard a fini par faire sa marque sur une galaxie, lointaine, très lointaine en réalisant Solo: une histoire de Star Wars. Howard ne pensait pas Guerres des étoiles C’était une bonne idée au début, mais il est devenu l’une des forces créatives derrière la série.