Vin Diesel partage une photo de Michelle Rodriguez sur le tournage de Fast and Furious 10

Images universelles

Vin Diesel a profité de ses réseaux sociaux et a montré une image de Michelle Rodríguez se faisant passer pour Letty sur le tournage de Fast and Furious 10.

© IMDbrapide et furieux 9

vin Diesel sait qu’il reste peu pour la franchise Rapides et furieux se terminent avec les deux derniers épisodes de la série. Pour cette raison, l’interprète musclé de Toretto est clair qu’il est important de garder les adeptes de cette saga heureux et dans cet esprit, il utilise ses réseaux sociaux de telle sorte que, à travers ses messages, l’intérêt pour cette histoire pleine de les voitures rapides, les explosions et les coups de poing ne se décomposent pas.

rapide et furieux 10 sortira sa première bande-annonce en février mais avant cela, il y a un aperçu de ce qui va arriver avec une image de Michelle Rodriguez caractérisé comme Letty sur le plateau de tournage du film. vin Diesel a écrit dans son message : « Bon dimanche créatif. Faire ce que vous aimez est une bénédiction. Faites-le avec les gens que vous aimez, c’est tout. »il est clair que les acteurs de ces films ont une relation très étroite.

Un casting qui s’aime comme s’il s’agissait d’une famille

Après tout, Michelle Rodriguez avec jordan brasseur Oui vin Diesel Ils font partie de cette franchise depuis le premier opus. Au cours de la série, à un moment donné, on a cru que le personnage de Rodriguez, Letty, était décédé, mais dans la sixième bande, ils découvrent qu’elle est vivante et travaille pour Owen Shaw jusqu’à ce que Toretto la ramène à ses côtés pour récupérer. une amnésie qui l’a fait maltraiter.

En ce qui concerne l’histoire qui servira à clôturer, avec un autre film, la franchise, on sait que Charlize Theron reviendra en tant que cyberterroriste Cipher avec un autre méchant joué par Jason Momoa.De nouveaux noms tels que Daniel Melchior, Brie Larson, Alan Ritchson et Rita Moreno qui joueront la grand-mère de Toretto. Du côté des personnages classiques, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang et Nathalie Emmanuel reviennent.

rapide et furieux 10connu comme X rapide à l’étranger, sortira ensuite 19 mai et il servira de préambule au dernier film de cette franchise pleine d’adrénaline et de certaines des séquences les plus incroyables qu’Hollywood puisse offrir. Les retombées de l’histoire de Toretto restera une possibilité latente après la livraison définitive de cette intrigue qui a commencé il y a plus de deux décennies. Ça va?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?