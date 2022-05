Les quatre tests que chaque Royal Marine Commando doit réussir après huit mois d’entraînement

Commando : les Ocean Warriors britanniques permet aux téléspectateurs de voir de première main ce qu’il faut pour faire partie de l’une des unités militaires les plus vénérées au monde, tout en explorant «l’héritage, l’éthos, la culture et même le rôle moderne» du Royal Marine Commando.

Les recrues doivent ensuite terminer la marche de vitesse de 9 milles, un test d’équipe qui les voit commencer et terminer une course en équipe en tant que troupe en 90 minutes.

Après cela, c’est le Tarzan Assault Course d’un mile, qui est conçu pour pousser les corps des recrues à la limite – un test qui est responsable de blessures plus graves que tout autre.

En seulement 13 minutes, les recrues doivent franchir un certain nombre d’obstacles, notamment « The Deathslide », « Commando Crawl », « The Net », « Rope Bridge » et « Jacob’s Ladder » avant qu’une corde ne grimpe sur un mur de 30 pieds.