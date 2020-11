Mads Mikkelsen est le meilleur choix pour remplacer Johnny Depp dans Fantastic Beasts 3

Warner Bros. ne perd absolument pas de temps à remplacer Johnny Depp dans Bêtes fantastiques 3. Il y a quelques jours à peine, l’acteur a révélé qu’il s’éloignait de la suite qui se déroulait dans le Harry Potter univers, il a été révélé que Mads Mikkelsen est en pourparlers pour remplacer Depp en tant que Gellert Grindelwald. Si l’accord était conclu, cela marquerait un rôle énorme pour Mikkelsen dans une énorme franchise qui pourrait bien s’étendre sur deux films supplémentaires, en supposant que tout se passe comme prévu.

Selon plusieurs rapports, Mads Mikkelsen est en tête de liste pour succéder à Johnny Depp en tant que Grindelwald dans Bêtes fantastiques 3. La suite est déjà en cours de tournage, ce qui explique probablement pourquoi le studio se précipite pour trouver un remplaçant. David Yates dirige la suite après avoir dirigé les quatre derniers Harry Potter films, ainsi que Fantastic Beasts and Where to Find Them et Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Eddie Redmayne devrait revenir en tant que Newt Scamander, Jude Law reprenant son rôle d’Albus Dumbledore. Depp a eu une brève apparition dans le premier Fantastic Beasts, qui a été suivi d’un rôle important dans la suite de 2018.

Tout cela vient après Johnny Depp a perdu sa bataille juridique avec le journal britannique The Sun, qui appartient à News Group Newspapers. Depp a poursuivi pour diffamation après qu’un article a été publié en 2018 le qualifiant de «batteur d’épouse», en référence à son ex-femme Amber Heard. Une fois que Depp a perdu le costume, Warner Bros. a demandé qu’il «démissionne» du rôle. Depp a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Depp n’avait tourné qu’une seule scène avant de quitter le projet. Bien qu’il ait été rapporté, il gagnerait encore environ 10 millions de dollars pour sa participation limitée. Mads Mikkelson devrait pouvoir intervenir avec une ardoise relativement propre. La production est actuellement en cours au Royaume-Uni

Mads Mikkelsen n’est pas étranger à jouer les méchants dans les grandes franchises. L’acteur a joué le méchant Le Chiffre dans le film de James Bond 2006 Casino Royale, ainsi que Kaecilius en 2016 Docteur Strange. Mikkelsen a également joué le rôle de Galen Erson dans Rogue One: Une histoire de Star Wars. L’un des rôles les plus connus de l’acteur était celui d’Hannibal Lecter dans la série télévisée Hannibal. Certains de ses autres crédits comprennent La chasse, Valhalla Rising et Le choc des Titans. Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol et Ezra Miller font également partie de l’ensemble pour la dernière entrée dans Wizarding World de JK Rowling.

JK Rowling, qui a créé le Harry Potter franchise, a co-écrit le scénario avec Steve Cloves. Rowling a été fortement impliqué dans la série dérivée et a des plans pour un arc de cinq films. À ce jour, le Harry Potter les films, y compris les films Fantastic Beasts, ont rapporté plus de 9 milliards de dollars au box-office mondial, ce qui en fait l’une des franchises les plus réussies de l’histoire. Bêtes fantastiques 3 est actuellement prévue pour sortir en salles le 15 juillet 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Fantastic Beasts 3, Fantastic Beasts, Harry Potter