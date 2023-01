Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

La version internationale du Samsung Galaxy S21 FE reçoit déjà la mise à jour Android de janvier 2023 avec la version du firmware G990EXXS3DWA6.

Le dos du Samsung Galaxy S21 FE en blanc

Un jour avant la publication de la mise à jour Android de janvier 2023 de Google, Samsung a déjà commencé à déployer le nouveau correctif de sécurité Android sur ses meilleurs mobiles haut de gamme.

Au fil des jours, de plus en plus d’appareils de la firme coréenne ont déjà reçu cette mise à jour et le dernier d’entre eux est votre dernier terminal haut de gamme abordablele Samsung Galaxy S21 FE.

Le Samsung Galaxy S21 FE est mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier

Alors qu’ils nous avancent du support spécialisé SamMobile, Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de janvier dans la variante internationale du Samsung Galaxy S21 FE, dont le numéro de modèle est SM-G990E. Dans un premier temps, cette nouvelle version du logiciel arrive sur trois régions d’Amérique latine : Argentine, Mexique et Colombiemais il devrait s’étendre au reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité pour le Galaxy S21 FE est livrée avec version du micrologiciel G990EXXS3DWA6 et inclut le correctif de sécurité de janvier 2022, qui corrige plus de 50 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritécorrige bon nombre d’erreurs générales et améliore les performances du smartphone.

Samsung a lancé le Galaxy S21 FE au début de 2022 avec Android 12 basé sur One UI 4, à la fin de l’année dernière, il a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5 et devrait recevoir au moins deux autres mises à jour Android. , ce qui signifie que il aura supporte jusqu’à android 16.

Si vous avez un Samsung Galaxy S21 FE et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’entrer dans la section Mise à jour logicielleque vous pouvez trouver dans le menu de Les paramètres depuis votre borne.

Ces deux Samsung Galaxy A reçoivent également la mise à jour Android de janvier

Dans le cas où c’est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile Samsung avec le dernier correctif de sécurité Android.

