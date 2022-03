Inattendu : voici comment l’Instagram du garçon de The Adam Project, le nouveau film de Netflix, a grandi

Netflix

Walker Scobell a fait ses débuts sur Netflix avec Le projet Adam et sa performance était incroyable. Quel impact cela a-t-il sur votre notoriété ? Découvrez combien de followers il a gagné au cours des dernières heures !

© GettyRyan Reynolds, Walker Scobell et Jennifer Garner à la première de The Adam Project

Tout au long de l’histoire du cinéma, il est arrivé que certains acteurs commencent leur carrière très jeunes. Certains ont bien réussi, d’autres pas mal, et d’autres excellents pour leur talent et leur dextérité inégalés lorsqu’ils allument un appareil photo. Tel est le cas de Walker Scobellqui vient de faire ses débuts sur Netflix avec Le projet Adamle nouveau film de la plateforme dans lequel il partage l’écran avec des personnalités telles que Ryan Reynolds, Mark Ruffalo ou encore Jennifer Garner.

Le projet Adam est sorti sur Netflix hier, vendredi 11 mars, et est déjà considéré comme l’un des films les plus ambitieux du géant du streaming. C’est parce qu’il a un grand écran de production, mais aussi avec de grands acteurs bien connus à Hollywood. Cependant, au-delà des interprètes expérimentés, celui qui a le plus ébloui tout le monde était Walker Scobell. Le petit garçon, âgé de seulement 13 ans, a su se montrer à la hauteur d’une telle création et former un duo impeccable avec Ryan Reynolds.

En el film, tanto Reynolds como Scobell interpretan al mismo personaje: Adam Reed, pero uno en 2022 y el otro en 2050. Tal es así que dicha actuación le ha valido al joven catapultarse a la fama internacional con un debut que llevará su carrera hacia le haut. En fait, la grande preuve en est que Avec l’annonce de sa participation au long métrage et après sa première, son compte Instagram a connu une croissance exponentielle.

Il y a exactement un mois, Netflix a publié la première bande-annonce officielle du projet. Dans celui-ci, bien que peu vu, le jeune Walker commençait déjà à sonner fort en tant que grand participant à l’histoire. C’est pourquoi de nombreux fans ont eu une grande intrigue et ont commencé à le suivre sur son profil officiel, ce qui l’a amené à gagner 69 nouveaux abonnés, mais le 1er mars, lorsque la bande-annonce complète a été publiée, le compte a explosé.

À partir de ce jour, il a commencé à gagner en moyenne 838 abonnés par jour. Sauf les 2 et 6 mars où il comptait en moyenne 2 000 abonnés chaque jour. Pourtant, ces dernières heures et avec le film déjà disponible sur Netflix, 4 813 personnes ont commencé à le suivre. Cela signifie que Au cours des 30 derniers jours, le petit acteur, Walker Scobell, a gagné en moyenne 9690 nouvelles personnes sur son compte Instagram, atteignant un total de 27 734 abonnés.

Même comme ça, Le projet Adam Il vient de sortir et a encore du chemin à parcourir. Pour la même raison, il est probable que le jeune homme continue de dépasser les attentes des utilisateurs de Netflix et continue d’augmenter son nombre de fans. De plus, des milliers de critiques de cinéma ont exprimé leur surprise face à la performance de Scobell, ce qui signifie que son nom commence déjà à se faire un nom dans l’industrie.

