Qui est Mauricio Abad, l’acteur péruvien aux milliers de followers qui rejoint la série Luis Miguel

C’est une question d’heures pour le troisième et dernière saison de Luis Miguel, la série arriver à Netflix. Cette biographie du « Soleil du Mexique » Il a sans aucun doute conquis le public latino-américain et rapproché son histoire et ses chansons des nouvelles générations. Avec une intrigue plus que connue, sa production mise désormais sur les nouveaux ajouts au casting comme attraction fondamentale. Et l’un d’eux fait déjà parler avant même son lancement.

Il s’agit de Mauricio Abad (24), l’un des acteurs qui rejoindra le casting mené par Diego Boneta et que, justement, il incarnera le frère de Luis Miguel. Cette fois, il se mettra dans la peau de la version adulte de Sergio Basteri, un personnage qui jusqu’à présent a été joué par Axel Llunas et qu’il a montré les conflits de son enfance avec une grand-mère prête à tout comme axe principal de discussion.

Alors que Luis Miguel n’avait que 14 ans et sortait déjà son troisième album studio, le troisième fils de Luisito Rey et Marcela Basteri qui peu à peu est devenu plus pertinent dans la série. Mais… qui est l’artiste qui l’interprète ? Il s’agit de Mauricio Abad, un acteur péruvien quelle est la rage dans Instagram et qui accumule plus de 600 mille abonnés de tout le monde. Et ce chiffre ne cesse de croître, même sans l’avoir encore vu dans la populaire série Netflix.

Abad est arrivé au Mexique il y a deux ans et, en plus de s’impliquer dans des études de théâtre dans de petits studios, il était en charge de travailler comme mannequin et vendre des parfums pour soutenir son économie. Mais une opportunité l’a catapulté vers son plus grand rêve : il a joué dans Comme : La Légende, un remake de Rebelle créé en Télévision en 2018, ce qui lui a valu la popularité qu’il recherchait.

Entre autres rôles, il a participé à Qu’arrive-t-il à ma famille? et les princesses. Et bien qu’il s’agisse de productions réussies dans leur pays d’origine, je n’avais jamais fait partie d’un projet international aussi important. Luis Miguel, la série. Tout semble indiquer que Mauricio Abad connaîtra son grand moment de gloire et ne décevra pas grâce à son expérience dans d’autres séries télévisées.

