Alec Baldwin et les membres de l’équipage de Rust seront accusés d’avoir tué Halyna Hutchins

Acteur Alec Baldwin et plusieurs membres de l’équipage impliqués dans le Western Rouiller ont été inculpés pour la mort par balle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Les procureurs du Nouveau-Mexique ont maintenant confirmé que Baldwin et l’armurier Hannah Gutierrez-Reed ont été inculpés chacun de deux chefs d’homicide involontaire suite à l’incident sur le tournage de Rust, qui a tragiquement vu la directrice de la photographie Halyna Hutchins abattue lorsque l’acteur a tiré une arme à feu étant utilisé comme accessoire lors de la préparation de la scène.





« Après un examen approfondi des preuves et des lois de l’État du Nouveau-Mexique, j’ai déterminé qu’il y avait suffisamment de preuves pour porter des accusations criminelles contre Alec Baldwin et d’autres membres de l’équipe de tournage de ‘Rust' », Mary Carmack-Altwies, le procureur de district du comté de Santa Fe, a déclaré dans un communiqué. « Sous ma surveillance, personne n’est au-dessus de la loi, et tout le monde mérite justice. »

Il a également été révélé que le directeur adjoint David Halls a signé un accord de plaidoyer et sera accusé d’utilisation négligente d’une arme mortelle, dont les termes incluent une peine avec sursis et six mois de probation.

Baldwin a reçu l’arme sur le tournage de Rouiller par Halls, l’acteur étant informé que l’arme à feu ne contenait pas de munitions. Une enquête plus approfondie a permis de découvrir cinq balles réelles avec des balles factices. Baldwin et Gutierrez-Reed seront « inculpés à titre subsidiaire » des deux chefs d’homicide involontaire coupable, ce qui signifie qu’un jury décidera s’ils sont coupables et dans quelle mesure.

« Si l’une de ces trois personnes – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed ou David Halls – avait fait son travail, Halyna Hutchins serait en vie aujourd’hui. C’est aussi simple que cela », a déclaré Andrea Reeb, le procureur spécial nommé par le procureur de district dans l’affaire, dans un communiqué. « Les preuves montrent clairement un modèle de mépris criminel pour la sécurité sur le plateau de tournage de ‘Rust’. Au Nouveau-Mexique, il n’y a pas de place pour des plateaux de tournage qui ne prennent pas au sérieux l’engagement de notre État en matière de sécurité des armes à feu et de sécurité publique.





Halyna Hutchins a été tuée sur le tournage de Rust en octobre 2021

La nouvelle survient plus d’un an après le tournage de Halyna Hutchins, qui a également vu Rouiller le réalisateur Joel Souza blessé par le même projectile qui a été tiré du pistolet à hélice. L’incident a depuis fait l’objet d’une enquête par le bureau du shérif du comté de Santa Fe, le premier procureur de district judiciaire du Nouveau-Mexique et le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique, les tests médico-légaux du FBI et l’enquête sur l’arme à feu ayant finalement déterminé que le revolver ne pouvait pas avoir été tiré sans appuyer sur la gâchette. Chose que dément Alec Baldwin.

« L’homme qui est le principal responsable de la sécurité du tournage du film a déclaré que l’arme était en sécurité lorsqu’il me l’a remise », a déclaré Baldwin à la suite de l’enquête du FBI. « L’homme qui était le principal responsable de la sécurité du film a déclaré devant l’ensemble de l’assemblée : ‘C’est une arme blanche.’ Maintenant, pourquoi a-t-il dit cela s’il ne savait pas et n’avait pas vérifié ? »

Les accusations seront officiellement déposées par le bureau du procureur de district avant la fin du mois de janvier, une audience préliminaire étant prévue 60 jours après le dépôt.