James Gunn veut amener son casting des Gardiens de la Galaxie aux studios DC

James Gunnsa relation avec le casting de gardiens de la Galaxie n’a jamais fait de doute. Qu’il s’agisse de les défendre sur les réseaux sociaux ou de chanter leurs louanges pour leur travail sur la franchise Marvel et d’autres entreprises. Maintenant, il semble qu’il soit prêt à emmener certains d’entre eux avec lui dans son aventure DC, car il a laissé entendre qu’il aimerait travailler à nouveau avec eux dans son « autre travail ».





James Gunn a travaillé avec Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana et le reste de l’équipe des Gardiens pendant près d’une décennie, il n’est donc pas surprenant qu’il se soit rapproché de beaucoup d’entre eux et n’hésiterait pas à travailler avec eux en dehors du Franchise Marvel qu’il s’apprête à quitter après Les Gardiens de la Galaxie Vol 3. S’adressant à Empire Magazine, Gunn a commenté :

« Cette distribution est comme ma famille », dit-il. « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis proche de Chris Pratt et Pom [Klementieff] et Dave [Bautista] et Zoé [Saldaña] et Karine [Gillan]. Mais je sais aussi que je retravaillerai à nouveau avec toutes ces personnes individuellement. Probablement à mon autre travail. »

Alors que des stars comme Dave Bautista ont clairement indiqué que Gardiens 3 sera sa dernière sortie dans le MCU, Gunn aura de nombreuses opportunités à l’avenir pour réaliser son souhait de travailler à nouveau avec ses anciennes stars. En attendant, la route vers Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 La sortie est bien avancée, le film devrait être l’une des plus grosses sorties de l’été.





Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Amène enfin Adam Warlock au MCU.

Le MCU est bien connu pour jouer le long jeu lorsqu’il s’agit de laisser une trace de chapelure d’un petit camée ou d’une mention post-crédits à un début complet des années plus tard. C’est le cas des débuts de Will Poulter en tant qu’Adam Warlock.

Le personnage d’Adam Warlock est sur le radar depuis six ans depuis qu’il a été mentionné dans la scène finale post-générique de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. De toute évidence, sans le licenciement temporaire de James Gunn par Disney et la pandémie de COVID, cet écart aurait été considérablement plus court. Pourtant, même un écart de trois à quatre ans est assez important dans toute franchise autre que le MCU. Maintenant, l’attente est presque terminée et les débuts de Poulter ne sont pas le seul point culminant du prochain film.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a beaucoup à déballer quand il sortira dans les cinémas le 5 mai. Cela comprend le retour de Gamora (Zoe Saldaña) après les événements de Guerre à l’infini et Fin du jeu, les révélations faites sur Peter Quill (Chris Pratt) et Mantis (Pom Klementieff), l’histoire de Rocket (Bradley Cooper) et l’ajout d’Adam Warlock et The High Evolutionary au mélange. En ce qui concerne les choses, il ne semble pas y avoir de chance que le film ait beaucoup de remplissage, et les fans s’attendent à une action de bout en bout, de la finale de barnstorming à l’histoire du courant. gardiens de la Galaxie s’aligner.