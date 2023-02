j-hope IN THE BOX: quand et où regarder le documentaire du membre BTS

in

Disney+

Le documentaire montrera le processus créatif du membre du BTS et le développement de son premier album solo : JACK IN THE BOX.

©IMDBj-hope compte environ 44 millions de followers sur des plateformes comme Instagram

Les gens connaissent bien BTS, mais que savent-ils sur j’espère Et votre processus pour créer de la musique ? Pour explorer cela, un documentaire intitulé j-espoir dans la boîte et ici nous vous disons quand il ouvre et où le voir.

Selon les informations de la plateforme de streaming, j-espoir dans la boîte Il sortira le 17 février. et, en Amérique latine, il sera possible de voir par Disney+.

Dans la bande-annonce du documentaire, j-hope lui-même raconte que, même s’il déteste l’admettre, sa musique est enfermée dans une boîte, d’où le titre du long métragecependant, le rappeur s’attache à montrer à quel point il a mûrinon seulement en tant que membre de BTS, mais en tant qu’artiste.

Le documentaire montrera également la performance de j-hope à Lollapaloozaqui était sa première présentation solo (en 2022) et où est entré dans l’histoire en étant le premier artiste sud-coréen à faire la une de la scène principale du célèbre festival de musique.

« ETAu cours du documentaire, le public aura une occasion inédite de voir les défis créatifs inhérents à la réalisation d’un album, ainsi que des sièges au premier rang pour la performance de J-Hope à Lollapalooza 2022 et la soirée d’écoute de l’album.« , précise Disney+ dans la description du documentaire.

j-hope DANS LA BOÎTE Disney + met en vedette le rappeur, de son vrai nom Jung Ho-Seok, 28 ans, et membre du groupe BTS. Le long métrage a été produit par HYBE et montre aussi le travail de l’interprète de Brûler, Dynamiter et Autorisation de danser dans la création de son premier album solo : Cric dans la boîte.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?