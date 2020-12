Le Samsung Galaxy S21 est complètement filtré: images et caractéristiques officielles

TOUT sur le Samsung Galaxy S21: images, fonctionnalités et détails divulgués à l’avance.

Maintenant, il n’y a pas de retour: le Samsung Galaxy S21 Plus a été complètement divulgué, révélant ses images, ses caractéristiques et tous les détails officiels grâce à une fuite du portail WinFuture.

La filtration a été obtenue grâce à un Commerce en ligne J’aurais publié les détails de l’appareil à l’avance, donc les données semblent être à 100% définitives.

Voici le nouveau Samsung Galaxy S21

Filtration combine images officielles des deux modèles les plus abordables de la série Galaxy S21, composée d’un total de trois terminaux. Pour l’instant, le Galaxy S21 Ultra C’est le seul modèle qui n’a pas été filtré en détail – même si la vérité est que ses caractéristiques ne sont pas non plus un mystère.

Dans tous les cas, cette fuite nous aide à prendre un Regard sur le design des Galaxy S21 et S21 + à travers des images de presse officielles publiées à l’avance, nous montrant les appareils toutes leurs différentes couleurs, y compris le blanc, le noir, le violet et le rose.

Il est frappant, par-dessus tout, le finition violette, puisque Samsung a osé compléter une couleur déjà frappante avec une touche dorée dedans système de caméra menant l’arrière.

Ledit système est composé de deux capteurs de 12 mégapixels, respectivement grand angle et ultra grand angle, et d’un troisième capteur de 64 mégapixels qui agit comme téléobjectifBien que, comme ce fut le cas avec le Galaxy S20, ce n’est pas vraiment un capteur capable de zoom optique.

En termes de design, les deux appareils ils sont tracés esthétiquement, avec un écran entouré de marges très étroites et un trou en haut au centre. Il est frappant, par-dessus tout, le lunette entourant la triple caméra arrièrecar il se fond avec le bord métallique de l’appareil pour donner aux bornes un aspect jamais vu auparavant.

La même source mentionne un autre détail qui fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, comme l’utilisation de Plastique pour construire l’arrière du Galaxy S21. Pour le moment, on ne sait pas si ce matériau sera exclusif à ce modèle, ou s’il sera également présent à l’arrière du Galaxy S21 + comme le suggèrent des rumeurs récemment apparues.

Enfin, il est précisé que le La date de présentation des appareils est plus que confirmée pour le 14 janvier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂