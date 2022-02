 »Nier Automata » sera adapté en série animée

Le célèbre jeu d’action RPG, » Nier automates », recevra une adaptation en série animée. La société de production d’anime, aniplex, a révélé qu’il travaillait sur ce projet avec une bande-annonce qui montre un nouvel art du protagoniste du jeu, le guerrier androïde 2B. L’annonce a été faite lors d’une diffusion en direct pour célébrer le cinquième anniversaire du jeu vidéo original. Des détails supplémentaires sur le casting, le réalisateur et le producteur de l’anime, ou la date de la première n’ont pas encore été annoncés.

»Nier Automata » raconte l’histoire d’un futur lointain où l’humanité a été chassée de la Terre par une race de machines construites par des envahisseurs extraterrestres. Le dernier espoir pour sauver la planète, c’est l’organisation »YorHA »une brigade de guerriers androïdes qui ont été déployés sur Terre, afin d’éliminer les machines et de reconquérir la planète.

L’histoire du jeu est centrée sur un trio d’androïdes, 2B, 9S et A2, dont le voyage vers la Terre et leurs interactions avec des machines supposées mortelles les obligent à remettre en question la moralité de leur mission et la raison de leur existence même. »Nier Automata » a été publié par Square Enix et a été développé par Platinum Games, une équipe composée de développeurs de Capcom.

Auparavant, le jeu de »nier » pour PlayStation 3 et Xbox 360, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un best-seller, il a lentement développé un culte dédié dans les années qui ont suivi sa sortie, ce qui a conduit Square Enix à tenter sa chance sur une suite en 2017.

»Automata » n’est sorti que pour pc et Playstation 4 mais a ensuite reçu une adaptation pour le Xbox One. Ce nouvel opus a reçu des critiques et un accueil beaucoup plus positifs, les critiques saluant son histoire émotionnelle, sa superbe bande-son et son gameplay plus dynamique et raffiné, se vendant à plus de 6 millions d’exemplaires en 2021.

Le grand succès de »Automata » a conduit Square Enix à remastériser son premier jeu, publié en 2021 sous le nom »Nier Replicant version 1.22… », pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Le remaster a été nettement mieux accueilli que la version originale et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. En outre, l’année dernière, il a également été lancé »Nier Réincarnation »un jeu dérivé pour les appareils mobiles.

Le personnage d’Android 2B a acquis une grande popularité parmi les fans de jeux vidéo, ayant des collaborations avec d’autres jeux, apparaissant comme un combattant dans le jeu de bandai namco »SoulCalibur VI », une apparition dans »Final Fantasy XIV », et même un skin de personnage pour le circuit battle royale »Fall Guys : Ultimate Knockout ».