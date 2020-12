Kat Von D révèle la raison derrière un tatouage controversé

« C’est si bon de finalement couvrir autant de tatouages ​​que j’ai reçus quand je buvais. Ces tatouages ​​ne signifiaient rien d’autre que des repères dans les temps sombres. »

Nous connaissons tous Kat Von D pour sa collection de tatouages ​​uniques et maintenant, l’ancien PDG de Kat Von D Beauty (maintenant KVD Vegan Beauty) a expliqué la raison de son nouveau tatouage occultant, après en avoir ajouté un autre à sa collection.

Mardi 15 décembre, Kat a partagé une vidéo de sa nouvelle encre sur Instagram, qui couvrait son avant-bras droit. Le tatoueur et Encre de Miami star n’a laissé visible qu’un portrait de son père. Kat a révélé qu’elle avait la conception occultante pour dissimuler les tatouages ​​plus anciens qu’elle avait quand elle buvait. Elle est maintenant sobre depuis 13 ans.

Elle a écrit: « Je me sens tellement bien de finalement couvrir autant de tatouages ​​que j’ai reçus quand je buvais. Ces tatouages ​​ne signifiaient rien d’autre que des repères dans les temps sombres, et j’ai tellement de chance d’avoir le meilleur artiste blackout @ hoode215 couvre-les pour moi! Maintenant, mon bras est si beau et si propre, et le portrait de mon Père ressort encore plus. «

LIRE LA SUITE: Kat Von D défend son nouveau tatouage « terrible » à la suite d’un contrecoup



Kat Von D révèle la raison derrière le tatouage controversé de black-out. Photo: @thekatvond via Instagram

Kat, qui a reçu un contrecoup en 2019 pour un autre tatouage de bras noir, a ensuite exhorté ses fans à ne pas critiquer sa décision. Elle a poursuivi: « Avant que quiconque ne se sente inspiré pour critiquer négativement mon tatouage, rappelez-vous que tout le monde n’est pas lié aux mêmes choses. Je fais du tatouage depuis plus de deux décennies et j’ai vu tellement de tatouages ​​au cours de ma vie que personnellement, je ne les aurais jamais, mais soyez heureux pour le porteur car cela signifie quelque chose pour lui.

« Je ne pense pas qu’il devrait y avoir place à la critique en ce qui concerne l’expression de soi, et un tatouage est personnel à la personne qui le porte. Alors merci à l’avance d’être respectueux. Beaucoup d’amour. »

Dans la section des commentaires, Kat a déclaré à un fan qu’elle avait essayé d’enlever ses anciens tatouages ​​au laser, mais cela lui aurait endommagé la peau de les avoir complètement enlevés. Elle a déclaré: « En fait, j’ai essayé le laser à plusieurs reprises et malheureusement, ils étaient tout simplement trop sombres ou avaient des couches sur des couches de tatouages ​​qui auraient été trop difficiles pour ma peau à enlever. Mais j’aime aussi l’aspect simpliste de cela. était un gagnant-gagnant. «

Elle a également dit à un autre fan qu’elle n’obtiendrait pas un tatouage de style ignorant de si tôt. Selon PopSugar, un tatouage ignorant « a des connotations claires avec les tatouages ​​de prison de la vieille école, les tatouages ​​russes et d’autres pratiques souterraines qui marquent le début du tatouage moderne avant qu’il ne devienne courant. Le style se caractérise par un style humoristique, semblable à un dessin animé ou un graffiti. -des images inspirées sans couleur « . En réponse à un fan qui a demandé si ce serait la prochaine, elle a simplement répondu: « Putain non. »

Que pensez-vous des tatouages ​​occultants? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

.

