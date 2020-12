Tobey Maguire est le vieil homme Peter dans Spider-Man 3 Fan Art

Avec original Homme araignée La star Tobey Maguire reviendrait pour Spider-Man 3, l’artiste numérique spdrmnkyxxiii a créé un nouveau fan art incroyable sur la façon dont l’acteur pourrait apparaître comme un Peter Parker plus âgé. Alors que les rumeurs n’ont pas encore été officiellement confirmées par Disney ou Marvel, on dit que Maguire est en pourparlers pour reprendre potentiellement son Homme araignée rôle au moyen d’un scénario multivers. Cela fait un petit moment que nous n’avons pas vu Maguire en tant que Peter, il est donc intéressant de voir à quoi il pourrait ressembler en tant que version plus ancienne et plus expérimentée du web-slinger.

Le statut de Maguire dans Spider-Man 3 n’a peut-être pas encore été vérifié, mais Marvel a confirmé que Benedict Cumberbatch ferait une apparition en tant que Docteur Strange. Cela aidera probablement à établir le multivers et à apporter des versions alternatives de divers personnages, ce que nous verrons davantage dans la suite à venir de Cumberbatch. Docteur Strange dans le multivers de la folie. Ce film sera réalisé par Sam Raimi, qui dirigeait auparavant Maguire dans trois films théâtraux de Spider-Man.

De plus, Maguire’s Homme araignée La co-star Kirsten Dunst aurait également rejoint Spider-Man 3 comme Mary Jane. L’incroyable homme-araignée Les stars Emma Stone et Andrew Garfield seraient également apparues, ainsi que de nombreux autres personnages de divers titres Marvel. L’incroyable Spider-Man 2 l’acteur Jamie Foxx a confirmé qu’il serait de retour en tant qu’électro pour apparaître dans le film et Raimi Spider-Man 2 La star Alfred Molina reviendra également en tant que docteur Octopus.

Tobey Maguire a joué Peter Parker au cours de trois films, en commençant par l’original Homme araignée en 2002. Comme les films de super-héros n’étaient pas encore devenus les mastodontes du box-office qu’ils sont aujourd’hui, c’est ce film qui a vraiment aidé à préparer le terrain pour la popularité et le succès financier de ces types de films. Maguire reprendrait le rôle dans les suites de 2004 et 2007, et à l’époque, il était prévu de faire équipe avec Raimi pour faire un quatrième Homme araignée film. Les négociations se sont effondrées entre toutes les parties, entraînant de multiples redémarrages et des acteurs de Peter Parker dans les années qui ont suivi.

Ces jours-ci, Tom Holland joue le rôle de Spidey depuis ses débuts dans le MCU. Il a dirigé deux films en solo, Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi, tous deux très réussis. Il sera de retour dans un troisième Homme araignée film aux côtés de Zendaya, Marisa Tomei et Jacob Batalon. Doublé Spider-Man 3 jusqu’à ce qu’il obtienne un titre officiel de Marvel, la suite à venir est dirigée par Jon Watts et écrite par Chris McKenna et Erik Sommers. Il sortira le 17 décembre 2021.

Si tout des rumeurs sont vraies, Spider-Man 3 pourrait courir le risque d’inclure un peu trop de caractères invités spéciaux. Quiconque d’autre fait la coupe, ce serait apparemment un doit pour inclure Maguire en tant que Peter Parker plus âgé, en particulier avec les rumeurs très médiatisées qui rendent les fans de Marvel très enthousiasmés par cette possibilité. Le fan art de Maguire en Peter Parker a été posté par spdrmnkyxxiii sur Instagram.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man