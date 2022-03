Akiva Goldsman développera un film sur Wild Symphony de Dan Brown

Le roman de l’auteur Dan Brown, Symphonie sauvage, est développé dans un film par Akiva Goldsman. Selon The Hollywood Reporter, Goldsman développe le film basé sur Symphonie sauvage en tant que projet d’animation et collaborera avec MGM pour la distribution, tout en le produisant également avec Greg Lessans de Weed Road Pictures.

Symphonie sauvage est le premier livre d’images de Dan Brown, qui comprend des illustrations de Susan Batori. Le livre suit Maestro Mouse, qui s’est lancé dans un voyage aventureux à travers le monde, où il forme un orchestre inhabituel avec d’autres animaux de nombreuses espèces. Le livre, intentionnellement écrit comme un voyage musical, comprend également une application gratuite et de la musique, composée par Dan Brown lui-même.

Tout comme le livre Best-Seller du New York Times, le long métrage sera également une comédie musicale animée dans laquelle Dan Brown écrira la musique.

Parlant de la collaboration, Akiva Goldsman a déclaré :

Je suis tellement excité de me joindre à mon vieil ami Dan Brown et à mon ami plus âgé Mike Deluca et compagnie pour porter ce merveilleux livre de Dan à l’écran.

Exprimant davantage son amour pour la musique classique et partageant son enthousiasme, Dan Brown a ajouté :

Dan Brown est connu pour la série de romans acclamée et commercialement réussie de Robert Langdon. Trois des romans, Le « Da Vinci Code, Angeset Enfer, ont été adaptés en une trilogie de films réalisés par Ron Howard avec Tom Hanks en tête. Un autre roman, Le symbole perdu créée sur Peacock en tant que série télévisée, avec Ashley Zuckerman dans le rôle de Robert Langdon, prenant le rôle de Hanks. Le spectacle, cependant, a été annulé après une saison.

Symphonie sauvage est le premier livre pour enfants de Brown, dont les œuvres antérieures étaient principalement des thrillers policiers. C’est aussi le premier livre de Brown, avec des photos et des illustrations. Même pour Goldsman, lauréat d’un Oscar, plonger dans la section pour enfants serait un changement, car la plupart de ses œuvres antérieures appartenaient au genre dramatique et thriller. Fait intéressant, travailler sur Symphonie sauvage sera également une réunion pour Dan Brown et Goldsman. Goldsman a déjà écrit des adaptations de Dan Brown Le « Da Vinci Code et Anges.





Symphonie sauvage sera également le premier projet dans le cadre de l’accord exclusif de production de premier regard pour les longs métrages entre Goldsman et MGM. Actuellement, Akiva travaille sur deux productions télévisées – Ringworld (adaptation du roman de Larry Niven) au studio parent de MGM, Amazon, et Aurore montante (adaptation du roman d’Amie Kufman & Jay Kristoff). Akiva Goldsman est également encordé pour la rédaction Je suis une légende 2la suite de l’adaptation de 2007 du roman de Richard Matheson, qui mettra en vedette Will Smith et Michael B. Jordan.

Compte tenu de la toile de fond du livre, on peut s’attendre à Symphonie sauvage caractéristique d’être une aventure musicale avec des mélodies chaleureuses, débordant principalement de joie et d’optimisme. Le synopsis officiel du site Web du livre se lit comme suit:

Voyagez à travers les arbres et à travers les mers avec Maestro Mouse et ses amis musiciens ! Vous rencontrerez une grosse baleine bleue et des guépards rapides, de minuscules coléoptères et des cygnes gracieux. Chacun a un secret spécial à partager. En cours de route, vous apercevrez peut-être les surprises que Maestro Mouse vous a laissées : une abeille bourdonnante qui se cache, des lettres mélangées qui énoncent des indices et même un message codé à résoudre !





The Lost Symbol de Dan Brown annulé après une saison

