Le Roi Lion : tout ce qu’on sait sur le prequel

Lors de l’examen de la liste des films les plus rentables de l’histoire du cinéma, un nom répété peut être distingué à l’œil nu. Ce n’est pas une erreur de ceux qui tiennent le compte, mais ce sont deux versions d’une même intrigue. Et les deux ils ont battu des records. Il s’agit de Le roi Lion, ce film d’animation créé en 1994 de la main de Walt Disney Pictures et réalisé par Rob Minkof, qui s’est positionné à la 30e place du classement. Cependant, une nouvelle version est arrivée en 2019 en direct et sous la direction de Jon Favreau. Ce pari se classe aujourd’hui septième sur la liste.







Que se passe-t-il généralement quand un film marche si bien ? Tout d’abord, comme ce fut le cas avec Le roi Lion, vous pensez à un action en direct qui préserve l’histoire originale mais améliore les aspects techniques et atteint ainsi nouvelles générations. Disney l’a fait et c’est plus que bien : après avoir investi 260 millions de dollars, levé 1 656 millions. De cette façon, l’entreprise a entrepris de passer au niveau supérieur : une continuation de l’histoire.

Et bien que le plus simple ait été d’attendre un nouvel opus comme suite, comme cela a été fait dans 1998 avec Le Roi Lion 2 : Le Royaume de Simba et en 2004 avec Le Roi Lion 3 : Hakuna Matata, cette fois l’étude a choisi une autre voie : une préquelle qui a comme protagoniste Mufasa. Pour cela, le style hyper-réaliste qu’a pris le film avec son remake d’il y a trois ans sera suivi. De même, il a été confirmé que le directeur sera Barry jenkins, responsable de productions telles que clair de lune, vainqueur de Prix ​​des Oscars 2017.

En 1994, Le Roi Lion est sorti et à partir de ce moment, des suites et des prises de vue réelles (Disney) ont été réalisées.



Pour le moment, Disney n’a pas confirmé la date de sortie de ce film qui cherche à avoir un accueil du public et de la critique similaire à ce qui s’est passé avec la première de ces nouvelles versions. Et bien qu’il n’y ait aucun détail sur ce qui se passera dans ce film qui a les lions comme personnages principaux, il s’est avéré qu’il sera basé sur les origines de Mufasa et sa relation avec Cicatrice.

Pour cela, l’étude a déjà choisi deux des comédiens qui mettront leur voix. Dans la peau du père de Simba, il sera Aaron Pierre, qui a été présenté cette année dans le film Vieille et dans la série Amazon Prime Video intitulée Le chemin de fer clandestin. Pour sa part, Kelvin Harrison Jr. -qui est apparu récemment dans Le procès du Chicago 7– jouera le jeune Scar. Si vous n’avez pas encore vu les versions précédentes du film, elles sont toutes disponibles pour en profiter sur Disney+ sans frais supplémentaires.