You, série Netflix, saison 4 : date de sortie et intrigue

Saison 4 de la série »Tu » a été annoncé par Netflix lors de l’événement TUDUM. Basé sur les livres de Caroline Kepnesl’histoire suit la vie de Joe Goldberg, un homme qui devient obsédé par diverses femmes, à tel point qu’il est capable d’assassiner quiconque s’oppose à sa romance.

Bien qu’il n’y ait pas encore plus de détails sur l’intrigue de la saison 4, la bande-annonce nous donne un indice que Joe est probablement à Londres sous une nouvelle identité. Désormais connu sous le nom de professeur Jonathan Moore, Joe tente de s’intégrer dans le milieu universitaire, expliquant que sa nouvelle vie l’aidera à cacher son passé.

C’est avant la première de sa troisième saison que Netflix a annoncé qu’il renouvellerait « You » pour une quatrième saison, avec ses enregistrements commençant le 21 mars 2022 à Londres et se terminant le 27 août. Les nouveaux épisodes seront diffusés en deux parties. Le premier sortira le 10 février 2023, tandis que le second sortira le 10 mars 2023.

L’acteur Penn Badgley reviendra jouer Joe Goldberg, tandis que tati gabrielle Elle incarnera également à nouveau Marienne Bellamy. La dernière saison s’est terminée avec la fuite de Marienne avec sa fille, mais apparemment, il ne sera pas si facile d’échapper à la ligne de mire de Joe.

La bande-annonce de présente également de nouveaux visages, maintenant avec la participation de lukas gage. Les autres membres de la distribution rejoignant la nouvelle saison incluent Amy-Leigh Hickman, Charlotte Ritchie, Ed Speleers, Tilly Keeper, Niccy Lin, Aidan Cheng, Eve Austin, Ozioma Whenu et Dario Coates.

»You » est produit par Productions Berlanti, Divertissement en alliage Oui Studios A+E en association avec Warner Horizon Television, aujourd’hui Warner Bros. Television. L’émission a été nominée pour plusieurs prix, dont le Saturn Award de la meilleure série de thrillers d’horreur en streaming, les MTV Movie & TV Awards du meilleur méchant et bien d’autres.

Les trois premières saisons de « You » sont disponibles sur Netflix.