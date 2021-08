Norman Reedus anticipe l’arrivée de « Death Stranding 2 »

De nombreuses rumeurs ont commencé à émerger concernant le prochain jeu vidéo de Kojima Productions, le développeur fondé par le réalisateur visionnaire Hideo Kojima. Alors que beaucoup soutiennent que ce nouveau jeu sera une exclusivité Xbox, d’autres soulignent que le réalisateur prépare son retour sur le projet annulé « PT » et relance ainsi la franchise « Silent Hill ».

Il y a même ceux qui soulignent que Kojima développerait un nouvel opus de la saga « Metal Gear Solid ». Bien qu’il n’y ait pas de confirmations officielles sur ce projet, l’acteur Norman Reedus, star de « Death Stranding », s’est offert la possibilité d’une suite à cet étrange titre expérimental.

Lors d’une conférence de presse sur la saison 11 de « The Walking Dead », a noté Reedus, « Je pense que nous allons faire un deuxième » Death Stranding « . Ceci avant de s’assurer que Kojima Productions et PlayStation sont en négociations pour la suite du jeu.

On ne sait pas encore si Reedus pourrait faire référence à la sortie de « Death Stranding: Director’s Cut », qui sortira en septembre. Cependant, le fait que cette extension pour PS4 et PS5 ne soit plus en négociation, mais plutôt une sortie terminée avec une date de sortie officielle, indique que Reedus peut être confus quant aux projets que Kojima a en tête aujourd’hui.

« Death Stranding » a fait ses débuts en novembre 2019, devenant l’une des exclusivités les plus controversées sur la console PlayStation 4. Cependant, ses mécanismes de jeu uniques et la mythologie complexe qui ornait son récit en ont fait un jeu extrêmement spécialisé avec une légion fidèle d’adeptes.

En tant que premier produit de Kojima Productions, de grandes attentes ont été suscitées par ce que ce studio a à offrir dans un proche avenir. En juillet 2021, il a été révélé que « Death Stranding » avait vendu un total de cinq millions d’exemplaires, en espérant que ces ventes augmenteront avec l’arrivée du « Director’s Cut ».