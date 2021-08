Titanic : les vraies scènes de personnages qui ont été supprimées

Les événements qui se sont déroulés au cours de l’histoire ont toujours été marqués par une certaine production audiovisuelle. Est-ce que des centaines de films ils étaient basé sur la vraie vie et ils ont travaillé pour que chaque génération connaisse ces moments qui ont choqué le monde. Le meilleur exemple pour le décrire est Titanesque, la bande dirigée par James Cameron qui raconte -à travers une histoire d’amour- le naufrage du navire qui partait de Angleterre jusqu’à États Unis en 1912.

Titanic, sorti en 1997, comporte un grand nombre de scènes supprimées (IMDb).



Alors que les personnages principaux, joués par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, sont fictifs, la vérité est que quelques rôles qui apparaissent dans le film sont des représentations de Vrais gens qui a vécu ce moment inoubliable. Le capitaine du navire, le concepteur du Titanic et même les passagers de première classe ont été mis à l’honneur dans le film. Et bien que l’intrigue ait été embellie pour la rendre aussi intéressante et engageante qu’elle l’était, le réalisateur a essayé de respecter au maximum tout ce qui s’était passé à l’origine.

Entre les scènes supprimées qui n’a pas vu la lumière, une histoire a retenu notre attention : une passager chinois accroché à une planche, tout comme ils l’ont fait Jacques et rose, réussissant à survivre à la tragédie. Mais qui est l’homme qui a été sauvé du naufrage et de l’eau complètement gelée ? Ce n’était pas un figurant au hasard, mais c’était un acteur jouant Fang Lang, l’un des six survivants de Chine.







Six passagers chinois ont survécu au naufrage du Titanic

Cette scène supprimée montre comment le passager est sauvé par un bateau, cependant, la scène a été supprimée. On ne sait pas pourquoi c’est arrivé, mais cette décision n’a pas été vaine non plus. Après des années d’enquête, on a appris qu’au total, ils étaient six les hommes de Chine qui pourraient sortir vivant de ce naufrage. Bien que la torture pour eux ait continué : lorsqu’ils sont arrivés à New York, ils ont été chassés parce que l’entrée des immigrants du pays asiatique était interdite aux États-Unis. Finalement, ils ont été envoyés à Cuba puis renvoyés au Royaume-Uni, d’où ils étaient partis.







Les anecdotes entourant le Titanic semblent ne jamais finir. Mais celui-ci, qui implique également la racisme et le peu de confinement après un événement traumatisant était très particulier pour la communauté asiatique. Cette année, Arthur Jones et Steven Schwankert ils ont sorti un documentaire intitulé Les six. Avec James Cameron lui-même en tant que producteur exécutif, le projet cherche à exposer la discrimination subie par les six passagers du navire et à rapprocher cette histoire de film de la réalité.