Le film Netflix qui vous fera passer un week-end de pur drame

Même si le temps passe Netflix C’est toujours la plateforme la plus choisie par les utilisateurs. Créé par Reed Hastings et Ted Sarandos, il est déjà présent dans plus de 200 pays à travers le monde et continue de se développer. À tel point que, au fur et à mesure que l’entreprise progresse, son catalogue fait de même, étant ainsi l’un des plus vastes de tous les services à la demande.

Mois après mois, Netflix réorganise sa bibliothèque afin de donner aux téléspectateurs de nouvelles créations à apprécier. Et, après une année 2020 tragique au cours de laquelle les premières ont été réduites à l’avance et les restrictions de la pandémie, en 2021, ils ont réussi à se réarmer en effectuant des lancements exceptionnels. En effet, le 10 décembre, un film dramatique idéal pour ce week-end est arrivé chez le géant du streaming.

Il y a quelques mois, Netflix a lancé un site Web appelé «Top 10« Dans lequel ils dévoilent la liste des dix films et séries anglophones et non anglophones ayant le plus d’heures jouées. Et, ce film récemment sorti est déjà le premier des plus regardés de la semaine dernière. Il s’agit de Impardonnable, quelles étoiles Sandra Bullock et marque le grand retour de la comédienne sur le petit écran.

De quoi s’agit-il? Le résumé officiel de Impardonnable Il dit: « Après avoir purgé une peine pour un crime violent, Ruth Slater sort de prison pour réintégrer une société qui refuse de lui pardonner son passé. Devant subir de dures critiques de la part de tous ceux qui faisaient partie de sa vie, son seul espoir de rédemption réside dans la recherche d’une sœur qu’elle n’a pas vue depuis longtemps et dont elle a été forcée de se séparer.”.

Dans ce film, Sandra Bullock Elle montre à nouveau pourquoi elle est l’une des meilleures actrices du monde et, sans aucun doute, elle éblouit de plus en plus avec sa performance. En réalité, les 85 860 000 heures jouées depuis le jour de sa première en sont la grande preuve. De plus, c’est déjà devenu la production idéale pour les fans de théâtre ce week-end.

