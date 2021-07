Le Rocketeer 2 arrivera-t-il un jour ? La star originale Billy Campbell a des sentiments mitigés

Cela fait 30 ans que Le Fusée des écrans illuminés avec ses frissons charmants à l’ancienne et ses déversements de haut vol. Les fans du film se demandant toujours si une suite se concrétisera un jour. Eh bien, l’acteur principal, Billy Campbell, a récemment mis en doute la possibilité d’une suite, tout en laissant la porte entrouverte et en déclarant qu’il l’espère toujours, tant qu’il perpétue l’héritage du premier film de manière satisfaisante.

« Pour l’instant, rien ne s’est passé. Pour être honnête, je ne sais pas s’il se passera quelque chose. Ce que je sais, c’est que le film perdure, et la raison pour laquelle il a un attrait si durable, je pense, c’est son esprit . Il a un esprit vraiment doux. C’est plus que tout la raison de sa longévité. J’espère qu’ils feront quelque chose d’autre mais j’espère aussi qu’ils respecteront l’esprit de l’original. Je ne peux qu’imaginer qu’à moins que vous n’impliquiez les bonnes personnes pour faites-le correctement, que ce sera presque forcément une déception. »

Alors qu’une propriété comme Le Fusée semble idéal pour un retour, en particulier dans le climat actuel des suites héritées, Billy Campbellest heureux de toute façon, estimant que le premier film est assez solide tout seul. « C’était ce moment merveilleux et décisif dans ma carrière et dans ma vie », a-t-il déclaré. « C’est extrêmement gratifiant que quelque chose de si important dans ma vie soit aussi quelque chose qui est si apprécié par tant de gens. »

Sorti en 1991, Le Fusée est un film de super-héros d’époque de Walt Disney Pictures, et est basé sur le personnage du même nom créé par le dessinateur de bandes dessinées et écrivain Dave Stevens. Situé en 1938 à Los Angeles, en Californie, The Rocketeer raconte l’histoire du pilote cascadeur Cliff Secord qui tombe sur un jet pack propulsé par fusée qu’il utilise ensuite pour voler sans avoir besoin d’un avion. Ses actes héroïques attirent bientôt l’attention de Howard Hughes et du FBI, qui recherchent le jet pack disparu, ainsi que les agents nazis qui l’ont volé à Hughes.

Dirigé par Jumanji et Captain America : le premier vengeur Joe Johnston, Le Fusée met en vedette Bill Campbell dans le rôle de Cliff Secord / The Rocketeer aux côtés de plusieurs noms très reconnaissables, dont Jennifer Connelly, Alan Arkin, Timothy Dalton, Paul Sorvino et Tiny Ron Taylor. Bien que le film n’ait pas atteint les sommets financiers espérés par le studio, il a été bien accueilli par les critiques qui ont salué Le Fuséela capacité de recréer le ton des feuilletons traditionnels de pulpe en matinée des années 1930.

Le film a depuis suscité un certain culte, beaucoup espérant que Le Fusée serait ramené pour une suite tant attendue. Le plan avait toujours été de créer une franchise similaire à Indiana Jones, mais en raison du box-office décevant du premier film, cela ne devait pas être le cas. Le 28 juillet 2016, il a été confirmé que Walt Disney Pictures redémarrerait la propriété avec Les fusées, reprenant six ans après l’original avec une pilote noire dans le rôle principal, qui reprend le flambeau après la disparition de Cliff Secord alors qu’il combattait les nazis.

Il y a eu peu de mises à jour concernant Les fusées depuis, bien qu’il ait été signalé l’année dernière qu’un nouveau brouillon avait été écrit, avec des plans pour la sortie de la suite sur Disney +. Voilà en espérant que Le Fusée a la chance de voler à nouveau, et qu’il est à la hauteur de l’héritage de son prédécesseur.

Pour ceux qui recherchent désespérément plus du héros classique, une série télévisée basée sur le film est sortie sur Disney Junior en 2019, qui se concentre sur Kit Secord, l’arrière-petite-fille de sept ans de Cliff qui reçoit le jetpack et devient le nouveau Fusée. Cela nous vient de Slash Film.

Sujets : Le Rocketeer, Le Rocketeer 2